Шон Пенн вперше після розлучення сходив на побачення з українкою

Актор Шон Пенн з Ольгою Коротяєвою після вечері. Фото: The Hollywood Jr/Blackbird

Голлівудського актора Шона Пенна помітили під час вечері з вродливою брюнеткою. Парочка виходила з ресторану, коли її зустріли папараці.

Про це пише Daily Mail.

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62-річний актор Шон Пенн та українська акторка Ольга Коротяєва завітали до зіркового ресторану Nobu у Малібу.

Для побачення Ольга обрала сумку з крокодилової шкіри та чорно-срібну сукню з розрізом, а Шон був у строгому костюмі. Пізніше пара поїхала з ресторану на авто Пенна. Невідомо, як давно актори знають один одного.

Sean Penn, 62, date with Olga Korotyayeva, 43, in Nobu, Malibu https://t.co/Q5chv4fZzF via @DailyMailCeleb — Adolf Walter Jr. (@starsonb) May 30, 2023

Коротяєва знімалась у картинах "Вибух", "Банківський район" та Le bonheur 2013 року. У минулому Шон Пенн був одружений з Лейлою Джордж, Робін Райт та Мадонною.

Раніше стало відомо, що півак Гаррі Стайлз знайшов нову дівчину. Обраницею артиста стала черговий янгол Victoria’s Secret. Кендіс Свейнпол багато років представляє відомий бренд. Зірка щороку дефілює подіумом підчас традиційного шоу марки спіднього.

Нагадаємо, відому колумбійську співачку Шакіру помітили з автогонщиком Льюїсом Гемілтоном під час їхньої вечері у Маямі. Перед цим зірка насолоджувалась компанією Том Круза.