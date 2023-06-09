Мисливців на привидів Білл Мюррей закрутив роман зі співачкою, молодшою на 30 років

Білл Мюррей та Келіс. Фото: instagram.com/honeyhuedvegan/?hl=ru

72-річний актор Білл Мюррей закрутив роман із 43-річною співачкою Келіс, яка молодша за нього на 30 років.

Про це пише видання US Sun.

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"Вони явно чудово проводять час разом, — розповів інсайдер, — їх бачили в одному готелі, і він кілька разів був на її виступі".

Білл Мюррей раніше пережив смерть своєї колишньої дружини Дженніфер Батлер, яка померла 2021 року. Розлучилися вони у 2008 році після майже десяти років спільного життя, у них також четверо дітей. Після розлучення Батлер звинуватила зірку "Мисливців на привидів" у домашньому насильстві, невірності, а також залежності.

Мюррей до цього був одружений з Маргарет Келлі. Від неї актор має двох синів.

Раніше Білла Мюррея звинуватили у сексуальних домаганнях на зйомках фільму "Бути смертним". Співробітниця знімальної групи заявила, що 72-річний актор чіплявся до неї. Свідки підтвердили цю інформацію. Пізніше про домагання заявила актриса Джина Девіс, разом із якою він знімався у фільмі "Швидкі зміни".

Співачка Келіс теж мала драму. Рік тому від раку шлунка помер її чоловік Майк Мора, йому було 37 років. Від нього у Келіс двоє дітей. До Майка вона п'ять років була заміжня за хіп-хоп виконавцем NAS, від якого у співачки також є син.

Нагадаємо, цього року у голлівудських акторів справжній бейбі-бум. Так, нещодавно 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком.

Раніше стало відомо, що актор Аль Пачіно, який скоро очікує на поповнення, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.