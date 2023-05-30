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Шон Пенн впервые после развода сходил на свидание с украинкой

30 мая 2023 17:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шон Пенн впервые после развода сходил на свидание с украинкой
Актер Шон Пенн с Ольгой Коротяевой после ужина. Фото: The Hollywood Jr/Blackbird
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Голливудского актера Шона Пенна заметили во время ужина с красивой брюнеткой. Парочка выходила из ресторана, когда ее встретили папарацци.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стильная пара

62-летний актер Шон Пенн и украинская актриса Ольга Коротяева посетили звездный ресторан Nobu в Малибу.

Для свидания Ольга выбрала сумку из крокодиловой кожи и черно-серебряное платье с разрезом, а Шон был в строгом костюме. Позже пара уехала из ресторана на авто Пенна. Неизвестно, как давно актеры друг друга знают.

Коротяева снималась в картинах "Взрыв", "Банковский район" и Le bonheur 2013 года. В прошлом Шон Пенн был женат на Лейле Джордж, Робин Райт и Мадонне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее стало известно, что певец Гарри Стайлз нашел новую девушку. Избранницей артиста стал очередной ангел Victoria's Secret. Кэндис Свейнпол много лет представляет известный бренд. Звезда ежегодно дефилирует по подиуму во время традиционного шоу марки нижнего белья.

Напомним, известную колумбийскую певицу Шакиру заметили с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном во время их ужина в Майами. Перед этим звезда наслаждалась компанией Том Круза.

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