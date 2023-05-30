Шон Пенн впервые после развода сходил на свидание с украинкой

Актер Шон Пенн с Ольгой Коротяевой после ужина. Фото: The Hollywood Jr/Blackbird

Голливудского актера Шона Пенна заметили во время ужина с красивой брюнеткой. Парочка выходила из ресторана, когда ее встретили папарацци.

Об этом пишет Daily Mail.

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62-летний актер Шон Пенн и украинская актриса Ольга Коротяева посетили звездный ресторан Nobu в Малибу.

Для свидания Ольга выбрала сумку из крокодиловой кожи и черно-серебряное платье с разрезом, а Шон был в строгом костюме. Позже пара уехала из ресторана на авто Пенна. Неизвестно, как давно актеры друг друга знают.

Sean Penn, 62, дата с Ольга Коротьяева, 43, в Нобу, Малибу https://t.co/Q5chv4fZzF via @DailyMailCeleb – Adolf Walter Jr. (@starsonb) May 30, 2023

Коротяева снималась в картинах "Взрыв", "Банковский район" и Le bonheur 2013 года. В прошлом Шон Пенн был женат на Лейле Джордж, Робин Райт и Мадонне.

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