Шоу "Голос країни" рассекретило звездных советников Дорофеевой и Пивоварова

Звездные тренеры проекта "Голос країни-13". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Уже в это воскресенье, 8 октября, на шоу "Голос країни-13" пройдут вокальные батлы команд звездных тренеров Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) и Артема Пивоварова. Стало известно, кто из знаменитостей стал их советниками во втором этапе популярного проекта.

Об этом сообщают создатели шоу в соцсетях.

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Звездный советник Нади Дорофеевой

Помогать звездной тренерше, кстати побеждавшей в одиннадцатом сезоне, будет певец Макс Барских. Накануне знаменитости представили дуэтную песню "Ритми" и клип на нее.

"Это артист, который имеет более трех миллиардов прослушиваний. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене "Голосу країни" не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить", — рассказала Надя.

Надя Дорофеева и Макс Барских. Фото: Instagram/goloskrainy_official

"Надя — идеальный творческий партнер как в студии, так и на съемочной площадке. Она отзывчива, нежна и при этом очень хладнокровна в хорошем смысле этого слова, потому что сумела выдержать меня несколько часов и при этом поддерживать всех участников своей команды", — Макс Барских о своем опыте советника.

Звездная советница Артема Пивоварова

В нелегком выборе певцу будет помогать музыкальная исполнительница KOLA, которая несколько раз сама участвовала в "Голосі країни". Теперь она будет по ту сторону сцены вместе со знаменитостями.

"КОЛА — это певица нового поколения и нового поколения. Она как никто знает, что посоветовать и как поддержать молодых исполнителей, за которыми будущее", — прокомментировал выбор продюсеров "Голосу країни" Пивоваров.

Артём Пивоваров и KOLA. Фото: Instagram/goloskrainy_official

Напомним, ранее мы писали, что бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская высказалась о новом сезоне шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны.