Слава Камінська розкритикувала відоме українське шоу — про що йдеться

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська на інтерв'ю "Нашому Радіо". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська висловилася про новий сезон шоу "Голос країни". Популярна артистка зазначила, що вона не любить такі шоу, адже там завжди є зв’язки, і звернулася до публіки.

Момент з випуску шоу Слава Камінська розмістила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Думка співачки

Українська виконавиця поділилася фрагментом з одного випуску відомого вокального шоу "Голос країни". На відео можна побачити момент з батлів між учасниками, яким вдалося пройти у наступний етап шоу. Саме на кадрах виступала команда музичного продюсера Івана Клименко.

Слава Камінська зазначила, що вона не любить такі шоу, де постійно між учасниками та суддями є якийсь зв’язок. Також українська співачка звернулася до своїх фоловерів, поцікавившись, чи справедливим рішенням є те, хто переміг у батлі.

"Не люблю такі шоу, бо всі завжди кум, сват, брат, підопічний…. Як ви думаєте, хто пройшов? Справедливо?", — звернулася до своїх фоловерів українська співачка Слава Камінська.

Публікація зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники відомої артистки не змогла змовчати і почали висловлювати свою думку стосовно рішення судді. У коментарях можна побачити багато критики з боку фоловерів Слави стосовно виступу і рішення Івана Клименко.

Шо це за жах? Захотілось одразу вимкнути звук, давно вже не дивлюсь всі ці конкурси "зв'язків". Там давно вже немає талантів, а моди не було ніколи. Перемагають тільки ті, в кого є гроші. А потім рік-два, і всі їх забули

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Що це було? Хто їх випустив на сцену? Ганебно!!!

Пісня не для таких голосiв, з гулькою — вокал сильний, а мусить співати так, щоб приховати свiй талант!

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про співачку

Слава Камінська — це українська артистка, колишня учасниця відомого колективу "НеАнгели", дизайнерка та Insta-блогерка. Співачка вперше отримала свою популярність у складі гурту "НеАнгели", який не так давно розпався.

Гурт "НеАнгели", який розпався у 2021 році. Фото: Instagram гурту "НеАнгели"

Українська виконавиця має низький жіночий голос колоратурне контральто, чим запам’яталася ще за часів існування гурту.

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