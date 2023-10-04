Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Слава Камінська засудила популярне вокальне шоу: "Не люблю такі" arrow

Слава Камінська засудила популярне вокальне шоу: "Не люблю такі"

4 жовтня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Камінська розкритикувала відоме українське шоу — про що йдеться
Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська на інтерв'ю "Нашому Радіо". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка і колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська висловилася про новий сезон шоу "Голос країни". Популярна артистка зазначила, що вона не любить такі шоу, адже там завжди є зв’язки, і звернулася до публіки.

Момент з випуску шоу Слава Камінська розмістила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Думка співачки

Українська виконавиця поділилася фрагментом з одного випуску відомого вокального шоу "Голос країни". На відео можна побачити момент з батлів між учасниками, яким вдалося пройти у наступний етап шоу. Саме на кадрах виступала команда музичного продюсера Івана Клименко.

Слава Камінська зазначила, що вона не любить такі шоу, де постійно між учасниками та суддями є якийсь зв’язок. Також українська співачка звернулася до своїх фоловерів, поцікавившись, чи справедливим рішенням є те, хто переміг у батлі. 

"Не люблю такі шоу, бо всі завжди кум, сват, брат, підопічний…. Як ви думаєте, хто пройшов? Справедливо?", — звернулася до своїх фоловерів українська співачка Слава Камінська.

Публікація зі сторінки Слави Камінської
Публікація зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники відомої артистки не змогла змовчати і почали висловлювати свою думку стосовно рішення судді. У коментарях можна побачити багато критики з боку фоловерів Слави стосовно виступу і рішення Івана Клименко.

  • Шо це за жах? Захотілось одразу вимкнути звук, давно вже не дивлюсь всі ці конкурси "зв'язків". Там давно вже немає талантів, а моди не було ніколи. Перемагають тільки ті, в кого є гроші. А потім рік-два, і всі їх забули
  • Згодна з вами! В цьому сезону взагалі аншлаг "своїх"... Повертались до своїх знайомих
  • Що це було? Хто їх випустив на сцену? Ганебно!!!
  • Пісня не для таких голосiв, з гулькою — вокал сильний, а мусить співати так, щоб приховати свiй талант!
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про співачку

Слава Камінська — це українська артистка, колишня учасниця відомого колективу "НеАнгели", дизайнерка та Insta-блогерка. Співачка вперше отримала свою популярність у складі гурту "НеАнгели", який не так давно розпався.

Группа "НеАнгелы"
Гурт "НеАнгели", який розпався у 2021 році. Фото: Instagram гурту "НеАнгели"

Українська виконавиця має низький жіночий голос колоратурне контральто, чим запам’яталася ще за часів існування гурту. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Слава Камінська висловилася про скандал з Володимиром Остапчуком. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Слава Камінська показала сімейні фото з дітьми. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Слава Камінська переклала свій хіт українською мовою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз