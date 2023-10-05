Шоу "Голос країни" розсекретило зіркових радників Дорофєєвої та Пивоварова

Зіркові тренери проєкту "Голос країни-13". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Вже цієї неділі, 8 жовтня, на шоу "Голос країни-13" пройдуть вокальні батли команд зіркових тренерів Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) та Артема Пивоварова. Стало відомо, хто зі знаменитостей став їхніми радниками в другому етапі популярного проєкту.

Про це повідомляють творці шоу у соцмережах.

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Зірковий радник Наді Дорофєєвої

Допомагати зірковій тренерці, яка до речі перемагала в одинадцятому сезоні, буде співак Макс Барських. Напередодні знаменитості презентували дуетну пісню "Ритми" та кліп на неї.

"Це артист, який має понад три мільярди прослуховувань. Він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Я дуже сильно чекала його та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені "Голосу країни" не по телевізору, а наживо. Сподіваюся, що моя команда зможе його вразити", — розповіла Надя.

Надя Дорофєєва та Макс Барських. Фото: Instagram/goloskrainy_official

"Надя — ідеальний творчий партнер як у студії, так і на знімальному майданчику. Вона чуйна, ніжна і при цьому дуже холоднокровна в хорошому сенсі цього слова, тому що зуміла витримати мене кілька годин і при цьому підтримувати всіх учасників своєї команди" — Макс Барських про свій досвід радника.

Зіркова радниця Артема Пивоварова

У нелегкому виборі співаку допомагатиме музична виконавиця KOLA, яка декілька разів сама брала участь у "Голосі країни". Тепер вона буде по той бік сцени разом зі знаменитостями.

"КOLA — це співачка нової генерації і нового покоління. Вона як ніхто знає, що порадити та як підтримати молодих виконавців, за якими майбутнє", — прокоментував вибір продюсерів "Голосу країни" Пивоваров.

Артем Пивоваров та KOLA. Фото: Instagram/goloskrainy_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська висловилася про новий сезон шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що продюсери назвали ціну одного епізоду шоу "Голос країни" до повномасштабної війни.