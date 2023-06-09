Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Шоу сломало меня": Том Холланд решил взять паузу в карьере arrow

"Шоу сломало меня": Том Холланд решил взять паузу в карьере

9 июня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Том Холланд взял паузу в актерской деятельности – актер объяснил свое решение
Звезда фильма "Человек–паук" Том Холланд во время объяснений своих старых фото и видео. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодой актер из Великобритании и герой фильма "Человек–паук" от киновселенной Marvel Том Холланд решил взять паузу в своей актерской карьере. Популярный актер признался, почему он решил внезапно взять перерыв на год в актерской деятельности.

Соответствующее заявление Том Холланд сделал на канале "extratv" в YouTube.

Читайте также:

Британский киноактер признался, что за последние два года он очень устал из–за их сложности. За последние два года Том Холланд, получивший невероятную популярность благодаря главной роли в фильме "Человек–паук", сыграл во многих фильмах.

Впрочем, наиболее утомительным оказался мини–сериал от AppleTV "Переполненная комната", премьера которого запланирована на июнь этого года. По словам известного британского киноактера, эта последняя роль "сломала его".

Британский актер заявил, что он испытал такое количество эмоций, которое не испытывал за всю свою жизнь. Более того, Том Холланд также являлся продюсером сериала.

"Это было непростое время. Знаете, мы исследовали определенные эмоции, которых я никогда раньше не испытывал, а затем, будучи продюсером, преодолевая повседневные проблемы, связанные с любой съемочной площадкой, просто добавил еще один уровень давления. Шоу сломало меня. "Был момент, когда я что–то вроде: "Мне нужен перерыв". Теперь беру годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу", – заявил британский киноактер.

Напомним, мы писали о том, что британский актер Том Холланд стал новым лицом бренда Prada.

Ранее мы рассказывали о том, что к звезде Marvel Бенедикту Камбербетчу ворвался злоумышленник.

Также мы сообщали о том, что актера Криса Хемсворта по–настоящему подожгли во время съемок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас