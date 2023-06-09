Том Холланд взял паузу в актерской деятельности – актер объяснил свое решение

Звезда фильма "Человек–паук" Том Холланд во время объяснений своих старых фото и видео. Фото: скриншот с YouTube

Молодой актер из Великобритании и герой фильма "Человек–паук" от киновселенной Marvel Том Холланд решил взять паузу в своей актерской карьере. Популярный актер признался, почему он решил внезапно взять перерыв на год в актерской деятельности.

Соответствующее заявление Том Холланд сделал на канале "extratv" в YouTube.

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Британский киноактер признался, что за последние два года он очень устал из–за их сложности. За последние два года Том Холланд, получивший невероятную популярность благодаря главной роли в фильме "Человек–паук", сыграл во многих фильмах.

Впрочем, наиболее утомительным оказался мини–сериал от AppleTV "Переполненная комната", премьера которого запланирована на июнь этого года. По словам известного британского киноактера, эта последняя роль "сломала его".

Британский актер заявил, что он испытал такое количество эмоций, которое не испытывал за всю свою жизнь. Более того, Том Холланд также являлся продюсером сериала.

"Это было непростое время. Знаете, мы исследовали определенные эмоции, которых я никогда раньше не испытывал, а затем, будучи продюсером, преодолевая повседневные проблемы, связанные с любой съемочной площадкой, просто добавил еще один уровень давления. Шоу сломало меня. "Был момент, когда я что–то вроде: "Мне нужен перерыв". Теперь беру годовой отпуск, и это результат того, насколько тяжелым было это шоу", – заявил британский киноактер.

Напомним, мы писали о том, что британский актер Том Холланд стал новым лицом бренда Prada.

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