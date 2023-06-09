Том Голланд взяв паузу в акторській діяльності – актор пояснив своє рішення

Зірка фільму "Людина–павук" Том Голланд під час пояснень своїх старих фото та відео. Фото: скріншот з YouTube

Молодий актор з Великої Британії та герой фільму "Людина–павук" від кіновсесвіту Marvel Том Голланд вирішив взяти паузу в своїй акторській кар’єрі. Популярний актор зізнався, чому він вирішив раптово взяти перерву на рік в акторській діяльності.

Відповідну заяву Том Голланд зробив на каналі "extratv" в YouTube.

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Британський кіноактор зізнався, що за останні два роки він дуже втомився через їхню складність. За останні два роки Том Голланд, який отримав неймовірну популярність завдяки головній ролі у фільмі "Людина–павук", зіграв у багатьох фільмах.

Втім, найбільш стомлюючим виявився міні–серіал від AppleTV "Переповнена кімната", прем’єра якого запланована на червень цього року. За словами відомого британського кіноактора, ця остання роль "зламала його".

Британський актор заявив, що він пережив таку кількість емоцій, яку не переживав за все своє життя. Більш того, Том Голланд також був продюсером серіалу.

"Це був непростий час. Знаєте, ми досліджували певні емоції, яких я ніколи раніше не відчував, а потім, будучи продюсером, долаючи повсякденні проблеми, пов'язані з будь–яким знімальним майданчиком, просто додав ще один рівень тиску. Шоу зламало мене. Був момент, коли я щось на кшталт: "Мені потрібна перерва". Тепер беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу", – заявив британський кіноактор.

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