Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Шоу зламало мене": Том Голланд вирішив взяти паузу в кар'єрі arrow

"Шоу зламало мене": Том Голланд вирішив взяти паузу в кар'єрі

9 червня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Том Голланд взяв паузу в акторській діяльності – актор пояснив своє рішення
Зірка фільму "Людина–павук" Том Голланд під час пояснень своїх старих фото та відео. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодий актор з Великої Британії та герой фільму "Людина–павук" від кіновсесвіту Marvel Том Голланд вирішив взяти паузу в своїй акторській кар’єрі. Популярний актор зізнався, чому він вирішив раптово взяти перерву на рік в акторській діяльності.

Відповідну заяву Том Голланд зробив на каналі "extratv" в YouTube.

Читайте також:

Британський кіноактор зізнався, що за останні два роки він дуже втомився через їхню складність. За останні два роки Том Голланд, який отримав неймовірну популярність завдяки головній ролі у фільмі "Людина–павук", зіграв у багатьох фільмах.

Втім, найбільш стомлюючим виявився міні–серіал від AppleTV "Переповнена кімната", прем’єра якого запланована на червень цього року. За словами відомого британського кіноактора, ця остання роль "зламала його".

Британський актор заявив, що він пережив таку кількість емоцій, яку не переживав за все своє життя. Більш того, Том Голланд також був продюсером серіалу.

"Це був непростий час. Знаєте, ми досліджували певні емоції, яких я ніколи раніше не відчував, а потім, будучи продюсером, долаючи повсякденні проблеми, пов'язані з будь–яким знімальним майданчиком, просто додав ще один рівень тиску. Шоу зламало мене. Був момент, коли я щось на кшталт: "Мені потрібна перерва". Тепер беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу", – заявив британський кіноактор.

Нагадаємо, ми писали про те, що британський актор Том Голланд став новим обличчям бренду Prada.

Раніше ми розповідали про те, що до зірки Marvel Бенедикта Камбербетча увірвався зловмисник.

Також ми повідомляли про те, що актора Кріса Гемсворта по–справжньому підпалили під час зйомок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB