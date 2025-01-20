Камалия рассказала об отношениях с Мохаммадом Захуром после развода

Камалия и Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия заинтриговала поклонников новыми подробностями о своем разводе с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка призналась, в каких отношениях находится с экс-супругом на самом деле и почему скрывает развод от их дочерей.

Подробностями звезда поделилась в интервью "Коротко про".

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Даже после официального развода певица и бизнесмен продолжают тесно общаться, проводить вместе время и даже путешествовать. Одна из причин этого то, что дочери бывших супругов 10-летние Арабелла и Мирабелла до сих пор не знают о расставании родителей.

По словам Камалии, они с Захуром сказали девочкам, что их развод не более чем пиар-ход. Однако о ссоре певицы со старшей дочерью бизнесмена Татьяной им все же известно.

"Они понимают, что такое шоу-биз, что есть пиар-ходы. Поэтому это просто пиар-ход. Они же учатся в актерской школе, следят за своими любимыми звездами и знают, что такое пиар, как привлечь к себе внимание. Они видят, что у нас с Захуром нормальные, добрые, дружеские, классные отношения. Мы поддерживаем друг друга, ездим все вместе отдохнуть. Мы все делаем, чтобы они не замечали, что между родителями что-то не так. Хотя они, конечно, знают о ссоре с Таней, дочкой Захура", — рассказала Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, по словам певицы, они с бывшим мужем до сих пор остаются родными людьми. Камалия уверена, что штамп о разводе не лишает их поддержки друг друга.

"Жизнь — вещь непредсказуемая, что и как оно будет. Но мы точно знаем, что не можем друг без друга. Мы за все годы очень прикипели друг к другу, мы родные люди. И как бы жизнь не складывалась, мы всегда будем поддержкой друг другу. Наши отношения — это больше, чем просто брак. Поэтому штамп в паспорте ничего не значит. Есть много пар, которые не живут в официальном браке, и при этом живут прекрасно, воспитывают детей. Поэтому это все условности", — сказала артистка.

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