Міша Романова розійшлась з сином Олександра Роднянського

Співачка Міша Романова. Фото: instagram.com/misharomanova/

Українська співачка Міша Романова поділилася із шанувальниками особистим. Зірка розійшлася з сином кінопродюсера Олександра Роднянського — Алексом.

Свої стосунки вона прокоментувала на своїй сторінці в Instagram.

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Міша Романова про стосунки з сином Роднянського

Співачка зізналась, що пережила болісний розрив, проте впевнена, що стосунки принесли їй безцінний досвід. Нині дівчина зосередилася на особистісному розвитку і впевнена, що її чекає щасливе майбутнє. Роман Роднянського та Романової закрутився восени 2022 року.

Нині серце Романової вільне.

"Цієї осені я розійшлася з хлопцем. Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід як можливість зростання. У стосунках бувають складнощі, і в цьому випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі і зосередитись на своєму особистому розвитку. Цей період навчив мене багато про себе і про те, що я шукаю в житті, а також зміцнив мою впевненість у тому, що кожен кінець — це новий старт", — написала вона.

Міша Романова про болісний розрив. Фото: instagram.com/misharomanova/

Нагадаємо, батько колишнього обранця Романової Олександр Роднянський у 2019 році був призначений радником президента Володимира Зеленського з економічних питань.

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