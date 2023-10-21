Искусственный интеллект показал Алину Гросу в образе американской школьницы из 90-х
Певица Алина Гросу удивила поклонников новым экспериментом. Звезда показала фанатам, какой ее видит ИИ.
Результат певица опубликовала в своих социальных сетях.
Бизнесвуман, рокерша и королева красоты
На фото звездная украинка предстала в образе рокерши, королевы красоты и школьницы.
"Искусственный интеллект забрал у меня 10 лет", — комментирует певица.
На некоторых фото артистка увидела себя "очень опасной", а на некоторых "девушкой с хорошей семьи, будущую бизнесвуман".
По словам Алины Гросу, на фото, которые предложил искусственный интеллект, очень мало сходства с реальной ею.
"Искусственный интеллект отнял возраст и украсил. Не ведитесь! Нет идеальных людей", — призвала Гросу.
Фолловеры Алины сравнили ее со звездой американских сериалов и отметили, что ей очень подходят образы.
Ранее Алина Гросу показала романтическое видео, снятое ее парнем.
Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, проведали ее на день рождения в Лос-Анджелесе.
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