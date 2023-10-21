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Искусственный интеллект показал Алину Гросу в образе американской школьницы из 90-х

21 октября 2023 13:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Искусственный интеллект показал Алину Гросу в образе американской школьницы из 90-х
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу удивила поклонников новым экспериментом. Звезда показала фанатам, какой ее видит ИИ.

Результат певица опубликовала в своих социальных сетях.

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На фото звездная украинка предстала в образе рокерши, королевы красоты и школьницы.

"Искусственный интеллект забрал у меня 10 лет", — комментирует певица.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

На некоторых фото артистка увидела себя "очень опасной", а на некоторых "девушкой с хорошей семьи, будущую бизнесвуман".

По словам Алины Гросу, на фото, которые предложил искусственный интеллект, очень мало сходства с реальной ею.

"Искусственный интеллект отнял возраст и украсил. Не ведитесь! Нет идеальных людей", — призвала Гросу.

Фолловеры Алины сравнили ее со звездой американских сериалов и отметили, что ей очень подходят образы.

Ранее Алина Гросу показала романтическое видео, снятое ее парнем.

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, проведали ее на день рождения в Лос-Анджелесе.

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