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Искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве

12 июня 2023 18:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве
Джонни Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Не все знаменитости стали звездами в детстве. Но современные технологии показали, как выглядели бы Илон Маск и Леди Гага, если бы прославилась в юном возрасте.

Об этом пишет Daily Mail.

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Нейросеть MidJourney создала сентиментальные фото звезд в детстве.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы маленькие Леди Гага, Джонни Депп, Илон Маск, Вупи Голдберг и Эд Ширан.

 

Уилл Смит. Фото: MidJourney

 

Леди Гага. Фото: MidJourney

 

Тупак Шакур. Фото: MidJourney

 

Дженнифер Энистон. Фото: MidJourney

 

Джонни Депп. Фото: MidJourney

 

Вупи Голдберг. Фото: MidJourney
Эд Ширан. Фото: MidJourney

 

Илон Маск. Фото: MidJourney

Это не в первый раз, когда искусственный интеллект удивляет неожиданными образами знаменитостей. Так, с помощью нейросети MidJourney показали фото детей звезд, союз которых распался. Некоторые из пар были замужем, некоторые так и не пошли под венец.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы семьи Джастина Бибера и Селены Гомес, Джонни Деппа и Вайноны Райдер, Брэда Питта из Дженнифер Энистон, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс.

Напомним, ранее ИИ показал, как праздновали афтэпати коронации Чарльза III и Камиллы.

Ранее украинская крымскотатарская певица и народная артистка Украины Джамала рассказала об искусственном интеллекте.

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