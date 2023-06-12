Искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве

Джонни Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/

Не все знаменитости стали звездами в детстве. Но современные технологии показали, как выглядели бы Илон Маск и Леди Гага, если бы прославилась в юном возрасте.

Об этом пишет Daily Mail.

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Нейросеть MidJourney создала сентиментальные фото звезд в детстве.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы маленькие Леди Гага, Джонни Депп, Илон Маск, Вупи Голдберг и Эд Ширан.

Уилл Смит. Фото: MidJourney

Леди Гага. Фото: MidJourney

Тупак Шакур. Фото: MidJourney

Дженнифер Энистон. Фото: MidJourney

Джонни Депп. Фото: MidJourney

Вупи Голдберг. Фото: MidJourney

Эд Ширан. Фото: MidJourney

Илон Маск. Фото: MidJourney

Это не в первый раз, когда искусственный интеллект удивляет неожиданными образами знаменитостей. Так, с помощью нейросети MidJourney показали фото детей звезд, союз которых распался. Некоторые из пар были замужем, некоторые так и не пошли под венец.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы семьи Джастина Бибера и Селены Гомес, Джонни Деппа и Вайноны Райдер, Брэда Питта из Дженнифер Энистон, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс.

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