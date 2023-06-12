Искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве
Не все знаменитости стали звездами в детстве. Но современные технологии показали, как выглядели бы Илон Маск и Леди Гага, если бы прославилась в юном возрасте.
Об этом пишет Daily Mail.
Голубоглазые Леди Гага и Эд Ширан
Нейросеть MidJourney создала сентиментальные фото звезд в детстве.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы маленькие Леди Гага, Джонни Депп, Илон Маск, Вупи Голдберг и Эд Ширан.
Это не в первый раз, когда искусственный интеллект удивляет неожиданными образами знаменитостей. Так, с помощью нейросети MidJourney показали фото детей звезд, союз которых распался. Некоторые из пар были замужем, некоторые так и не пошли под венец.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы семьи Джастина Бибера и Селены Гомес, Джонни Деппа и Вайноны Райдер, Брэда Питта из Дженнифер Энистон, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс.
Напомним, ранее ИИ показал, как праздновали афтэпати коронации Чарльза III и Камиллы.
Ранее украинская крымскотатарская певица и народная артистка Украины Джамала рассказала об искусственном интеллекте.