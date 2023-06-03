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Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон

3 июня 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон глазами искусственного интеллекта
Дженнифер Энистон и Брэд Питт глазами ИИ. Фото: sparkchronicles.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Энистон в интервью годами вынуждена отвечать на вопрос, почему у нее и Брэда Питта не было детей. Теперь у фанатов экс-супругов есть возможность посмотреть, какими могли бы быть наследники актеров.

Об этом пишет Sparkchronicles.

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Дети Джастина Бибера и Селены Гомес были бы брюнетами

Диджитал продюсер Джереми Памерой с помощью нейросети MidJourney создал фотографии детей звезд, союз которых распался. Некоторые из пар были женаты, некоторые так и не пошли под венец.

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы семьи Джастина Бибера и Селены Гомес, Джонни Деппа и Вайноны Райдер, Брэда Питта из Дженнифер Энистон, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс.

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Брэд Питт и Джэннифер Энистон. Фото: sparkchronicles.com
Джастин Бибер и Селена Гомес. Фото: sparkchronicles.com
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Фото: sparkchronicles.com
Райан Гослинг и Емми МакАдамс. Фото: sparkchronicles.com
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд. Фото: sparkchronicles.com
Мила Кунис и Макколей Калкин. Фото: sparkchronicles.com
Киану Ривз и Сандра Баллок. Фото: sparkchronicles.com
Джонни Депп и Вайнона Райдер. Фото: sparkchronicles.com

Также нейросеть представила, как бы выглядели семьи тех звезд, которые никогда не встречались, но поклонники хотели бы видеть их вместе, например, семья Киану Ривза и Сандры Буллок.

Напомним, ранее ИИ показал, как праздновали афтэпати коронации Чарльза III и Камиллы.

Ранее украинская крымскотатарская певица и народная артистка Украины Джамала рассказала об искусственном интеллекте.

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