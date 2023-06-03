Дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон глазами искусственного интеллекта

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в интервью годами вынуждена отвечать на вопрос, почему у нее и Брэда Питта не было детей. Теперь у фанатов экс-супругов есть возможность посмотреть, какими могли бы быть наследники актеров.
Об этом пишет Sparkchronicles.
Дети Джастина Бибера и Селены Гомес были бы брюнетами
Диджитал продюсер Джереми Памерой с помощью нейросети MidJourney создал фотографии детей звезд, союз которых распался. Некоторые из пар были женаты, некоторые так и не пошли под венец.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы семьи Джастина Бибера и Селены Гомес, Джонни Деппа и Вайноны Райдер, Брэда Питта из Дженнифер Энистон, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс.
Также нейросеть представила, как бы выглядели семьи тех звезд, которые никогда не встречались, но поклонники хотели бы видеть их вместе, например, семья Киану Ривза и Сандры Буллок.
Напомним, ранее ИИ показал, как праздновали афтэпати коронации Чарльза III и Камиллы.
Ранее украинская крымскотатарская певица и народная артистка Украины Джамала рассказала об искусственном интеллекте.