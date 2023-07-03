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Искусственный интеллект создал Потапу пост об Украине

3 июля 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Искусственный интеллект создал Потапу сообщение об Украине
Певец и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер и продюсер Потап все чаще радует фолловеров патриотическими сообщениями. Звезда вернулся из-за границы и активно ведет волонтерскую и творческую деятельность.

Очередной публикацией об Украине артист поделился в соцсети Instagram.

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Потап признался, что новое сообщение создал для него искусственный интеллект. Получилось довольно вдохновенно.

 

Певец и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Попросил Chat GPT написать пост для Instagram об Украине, родном доме и о том, что несмотря на трудности, мы обязательно победим, вот что он написал:

  • Украина моя, родная страна! Несмотря на все непростые времена, ты уже доказала свою силу и непреклонную волю. Сквозь кризисы и препятствия ты продолжаешь расти, расцветать и вдыхать жизнь в сердца каждого из нас.
  • Наша страна источник гордости, она переполнена величественными горами, живописными полями и живописными реками. Наши древние города отражают величие истории, которая еще не иссякла. Украина — это наш дом, наше место на земле, где мы всегда можем обрести душевное спокойствие и гостеприимство", — делится результатом работы искусственного интеллекта Потап.

Ранее музыкант и основатель "Культурного десанта" Коля Серга опубликовал видеообращение, в котором "прошелся" по выступавшим в России звездам. Шоумен также вспомнил певца Потапа, который был за границей, когда началось полномасштабное вторжение.

Напомним, певица Настя Каменских (NK) призналась, как восприняла новость о вероятной измене мужа, продюсера Потапа.

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