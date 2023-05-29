Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который неизлечимо болен arrow

Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который неизлечимо болен

29 мая 2023 11:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который неизлечимо болен
Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.

Об этом сообщает издание Cinema Blend.

Читайте также:

Что сказал Шварценеггер

В прошлом году стало известно, что Брюсу поставили диагноз афазия, а в этом феврале его семья сообщила, что у него обнаружили неизлечимую лобно-височную деменцию.

Шварценеггер не раз снимался вместе с Уиллисом. Арнольд заявил, что таких актеров, как Брюс, не забывают.

"Я считаю его фантастическим. Он много лет был большой звездой, и его всегда будут помнить таким. И отличным человеком. Понимаю, что ему пришлось закончить карьеру в кино по состоянию здоровья. Но, как вы знаете, мы никогда не идем на пенсию. Герои боевиков перезагружаются", — креативно прокомментировал болезнь друга Арнольд.

Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с внебрачным сыном. Также мы рассказывали, что двойник Брюса Уиллиса загорает вместо звезды в Аргентине: на видео не отличить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас