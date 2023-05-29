Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который неизлечимо болен

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер. Фото: google.com

В рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.

Об этом сообщает издание Cinema Blend.

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В прошлом году стало известно, что Брюсу поставили диагноз афазия, а в этом феврале его семья сообщила, что у него обнаружили неизлечимую лобно-височную деменцию.

Шварценеггер не раз снимался вместе с Уиллисом. Арнольд заявил, что таких актеров, как Брюс, не забывают.

"Я считаю его фантастическим. Он много лет был большой звездой, и его всегда будут помнить таким. И отличным человеком. Понимаю, что ему пришлось закончить карьеру в кино по состоянию здоровья. Но, как вы знаете, мы никогда не идем на пенсию. Герои боевиков перезагружаются", — креативно прокомментировал болезнь друга Арнольд.

Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с внебрачным сыном. Также мы рассказывали, что двойник Брюса Уиллиса загорает вместо звезды в Аргентине: на видео не отличить.