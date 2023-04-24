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"Быстро переобулся": Кошевой выразил свое мнение об Арестовиче

24 апреля 2023 09:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Быстро переобулся": Кошевой выразил свое мнение об Арестовиче
Шоумен Евгений Кошевой и блогер, политический обозреватель Алексей Арестович. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом году актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой пошутил перед военными о бывшем советнике Офиса Президента, Алексее Арестовиче. Тогда между ними "пробежала" черная кошка. 

В интервью телеведущему Алексею Суханову шоумен рассказал, как сейчас относится к политическому эксперту и блогеру.

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Кошевой рассказал: Арестович серьезно думал, что этот анекдот Кошевой рассказал по заказу Офиса Президента Украины. Фрагмент в видео с 37:56.

"После того, как его уволили из Офиса Президента, он начал говорить совсем другие вещи. Так быстро переобуться, это, во-первых,  неприсуще некоторым людям. Мне так точно… Когда тебя каждый день показывают по телевизору, когда у тебя брифинги, понимаешь — ты при деле. Это же как с шоу-бизнесом. Как только ты ушел со сцены, тебе нужно что-то делать. Или ты влезаешь в какой-нибудь скандал, зашквар, или ты делаешь что-то хорошо, чтобы тебя помнили. И тут именно скандал и зашквар (имеется в виду Алексия Арестовича. — Ред.)", — заявил Кошевой.

Также актер студии "Квартал 95" признался, что в начале полномасштабной войны его жена Ксения, как и миллионы украинок, смотрели видео с Арестовичем, считавшим его успокоительным.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подарил Кошевому на день рождения. Также Кошевой рассказал, как изменился Зеленский во время полномасштабной войны.

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