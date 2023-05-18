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Сиквел сериала "Секс в большом городе": продюсеры объявили дату премьеры нового сезона

18 мая 2023 09:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сиквел сериала "Секс в большом городе": продюсеры объявили дату премьеры нового сезона
Кадры из второго сезона сериала "И просто так". Фото: Instagram/JustLikeThatMax
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце 2021 года создатели сериала "Секс в большом городе" представили его сиквел — шоу "И просто так". К главным ролям вернулись все актрисы каста, кроме англо-канадской звезды Ким Кетролл, сыгравшей Саманту. Стала известна дата премьеры второго сезона сериала "И просто так".

Об этом сообщается в соцсетях шоу.

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Подробности

В новом сезоне сиквела "Секс в большом городе" будет одиннадцать эпизодов. Первые два покажут 22 июня на HBO Max. Остальные будут выходить еженедельно каждый четверг.

Второй сезон шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их новых подруг и близких. В новых сериях Керри встретит своего бывшего бойфренда Эйдена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В украинском дубляже сериал выходил на портале Megogo. Впрочем, сейчас, по информации Telegram-канала "Культурная Прачечная", весь контент HBO на сервисе недоступен. Это связано с изменением лицензии, потому что сериалы HBO на Megogo ранее транслировались с логотипом российской "Амедиатеки". Сейчас идет переподписание договоров, поэтому пока неясно, смогут ли украинцы посмотреть сериал легально.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" с 60-летним Томом Крузом. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.

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