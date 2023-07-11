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Семейная драма: поп-дива Бейонсе игнорирует своего сводного брата-подростка

11 июля 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Семейная драма: поп-дива Бейонсе игнорирует своего сводного брата-подростка
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе не хочет поддерживать отношения со своим сводным братом-подростком. Парень очень страдает из-за такого отношения звездной родственницы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мальчик никогда не видел звездную сестру и отца

Отец Бейонсе в свое время изменил ее матери с канадской актрисой Александрой Райт. В результате романа родился 13-летний Никсон, никогда не видевший ни звездных сестер, ни папы. Об этом рассказала в интервью мать мальчика.

"Он спрашивает: "Почему она не любит меня?", — говорит женщина об отношениях Бейонсе и ее сына,— он никогда не имел возможности быть нормальным ребенком. Связь со звездами влияет на ребенка, он теряет свою личность".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Бейонсе живет в 15 километрах от сводного брата.

"Я думаю Бейонсе милый человек и она мне не сделала ничего плохого. Я ничего не хочу от нее, хочу только свободы и счастья для своего сына. Я сказала сыну: "Популярность не то же, что счастье. Так что никогда не завидуй", — рассказала мама Никсона и добавила, что ее сына постоянно спрашивают в школе о его связи с Бейонсе и фотографируют.

 

Внебрачный брат Бейонсе с мамой. instagram.com/Alexsandra Wright

В 2009 году мама Бейонсе, Тина, развелась с ее отцом, после того как он закрутил роман с Александрой. У женщины родился сын. Отец Бейонсе требовал тест на отцовство, доказавшее его родство с мальчиком.

Отец Бейонсе позже женился на бывшей модели Дженой Шармейн Авери. Мама певицы вышла замуж за актера Ричарда Лоусона в 2015 году.

Ранее певица Бейонсе чуть не оконфузилась на сцене.

Напомним, актер Арнольд Шварценеггер признался, что, несмотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять боль экс-жене Марии Шрайвер.

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