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Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП — фото

26 января 2025 10:40
Мария Покровская - Редактор
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию - фото
Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Приемный сын экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакс— снова попал в неприятности. Юноша врезался на своем электровелосипеде в машину.

Подробности сообщило издание TMZ.

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Пакс Джоли-Питт попал в ДТП

21-летний парень спустя полгода после серьезной аварии снова попал в приключение на дороге.

Пакс ехал по району Лос-Фелис в Лос-Анджелесе за рулем своего электровелосипеда BMX и столкнулся с автомобилем. Сын Джоли и Питта врезался в переднюю пассажирскую дверь автомобиля, оставив там большую вмятину.

Пакс Джоли-Питт попал в ДТП
Пакс Джоли-Питт на месте ДТП. Скриншот: Backgrid

К счастью, Пакс не получил серьезных травм, лишь повредил свой велосипед. В авто находились супруги, которые также не пострадали. После столкновения Джоли-Питт некоторое время вел беседу с парой, после чего они разъехались.

Сын Джоли и Питта попал в ДТП - фото
Сын Джоли и Питта на месте ДТП. Скриншот: Backgrid

Свидетели аварии рассказывают, что перед столкновением Пакс щеголял на дороге своими навыками кататься на велосипеде без рук, что и могло послужить причиной аварии.

Сын Анджелины Джоли попал в ДТП - фото
Пакс Джоли-Питт перед аварией. Скриншот: Backgrid

Отметим, это уже не первый раз, когда Пакс становится участником ДТП. По словам инсайдеров, сын Джоли и Питта часто заставляет свою семью волноваться, потому что попадает в неприятные ситуации на дороге. К счастью, большинство из них проходят без серьезных последствий.

Ранее Анджелина Джоли эмоционально отреагировала на отсутствие номинации на премию "Оскар-2025". Также мы писали, что свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон оказалась на грани срыва.

ДТП Анджелина Джоли Брэд Питт авария зарубежные звезды

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10:55 В Харькове мужчина за деньги восстановил права — решение суда

10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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