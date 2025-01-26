Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию - фото

Анджелина Джоли с сыном Паксом. Фото: скриншот

Приемный сын экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакс— снова попал в неприятности. Юноша врезался на своем электровелосипеде в машину.

Подробности сообщило издание TMZ.

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Пакс Джоли-Питт попал в ДТП

21-летний парень спустя полгода после серьезной аварии снова попал в приключение на дороге.

Пакс ехал по району Лос-Фелис в Лос-Анджелесе за рулем своего электровелосипеда BMX и столкнулся с автомобилем. Сын Джоли и Питта врезался в переднюю пассажирскую дверь автомобиля, оставив там большую вмятину.

Пакс Джоли-Питт на месте ДТП. Скриншот: Backgrid

К счастью, Пакс не получил серьезных травм, лишь повредил свой велосипед. В авто находились супруги, которые также не пострадали. После столкновения Джоли-Питт некоторое время вел беседу с парой, после чего они разъехались.

Сын Джоли и Питта на месте ДТП. Скриншот: Backgrid

Свидетели аварии рассказывают, что перед столкновением Пакс щеголял на дороге своими навыками кататься на велосипеде без рук, что и могло послужить причиной аварии.

Пакс Джоли-Питт перед аварией. Скриншот: Backgrid

Отметим, это уже не первый раз, когда Пакс становится участником ДТП. По словам инсайдеров, сын Джоли и Питта часто заставляет свою семью волноваться, потому что попадает в неприятные ситуации на дороге. К счастью, большинство из них проходят без серьезных последствий.

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