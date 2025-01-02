Круз Бекхэм встретил Новый год в Бразилии со своей 29-летней девушкой — фото

Круз Бекхэм. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов встретил Новый год вдали от своей семьи. Круз вместе со своей любимой, автором песен Джеки Апостел, решил в Бразилию.

Фотографиями со своей избранницей музыкант поделился в Instagram.

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19-летний сын звездных супругов и его 29-летняя избранница отправились в Рио-де-Женейро.

Круз и Джеки встретили новогоднюю ночь под открытым небом. На одном из фото музыкант нежно обнимал девушку, наблюдая за праздничным фейерверком.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел встретили Новый год. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Бекхэм-младший также поделился романтическим кадром с любимым, на котором они нежно смотрели друг другу в глаза.

Джеки Апостел и Круз Бекхэм. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Во время путешествия пара также посетила многочисленные достопримечательности в Рио. Так, Круз и Джеки поцеловались на фоне культовой скульптуры Христа Спасителя и позагорали на живописном пляже Ипанема.

"Итак, 2025 год будет хорошим?" – написал под фото Бекхэм.

Круз Бекхэм показал поцелуй с Джеки Апостел. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Круз Бекхэм на пляже со своей девушкой. Фото: instagram.com/cruzbeckham

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