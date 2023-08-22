Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу
Ведущий Никита Добрынин рассказал, что их с экс-супругой, блогером Дашей Квитковой, 2-летний сын попал в больницу. У мальчика подозрение на пневмонию.
Об этом стало известно из соцсетей Квитковой и Добрынина.
Сын звездных блогеров оказался в стационаре
Маленького Льва врачи положили в стационар. Даша Квиткова предупредила подписчиков, что несколько дней не будет выходить на связь.
"Со Львом приехали в больницу. Подозрение на пневмонию", — поделился Никита Добрынин.
Ведущий рассказал, что надеется, что пневмония все же не подтвердится.
"Пройдем со Львом и этот этап тоже, станем сильнее. Завтра дополнительные обследования. Молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония...Завтра услышим, что скажет врач после всех обследований", — прокомментировал ведущий.
Никита сказал, что чувствует, что Льву становится лучше, так как видит его уверенные шаги.
"Не знаю большего волнения в мире, чем за родное сердечко. Когда вижу эти уверенные шаги сына, уже чувствую, что идем к выздоровлению", — отметил Никита.
Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.
Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.