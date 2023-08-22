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Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу

22 августа 2023 20:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу
Блогер Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведущий Никита Добрынин рассказал, что их с экс-супругой, блогером Дашей Квитковой, 2-летний сын попал в больницу. У мальчика подозрение на пневмонию.

Об этом стало известно из соцсетей Квитковой и Добрынина.

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Маленького Льва врачи положили в стационар. Даша Квиткова предупредила подписчиков, что несколько дней не будет выходить на связь.

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

 

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Со Львом приехали в больницу. Подозрение на пневмонию", — поделился Никита Добрынин.

Ведущий рассказал, что надеется, что пневмония все же не подтвердится.

"Пройдем со Львом и этот этап тоже, станем сильнее. Завтра дополнительные обследования. Молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония...Завтра услышим, что скажет врач после всех обследований", — прокомментировал ведущий.

Никита сказал, что чувствует, что Льву становится лучше, так как видит его уверенные шаги.

"Не знаю большего волнения в мире, чем за родное сердечко. Когда вижу эти уверенные шаги сына, уже чувствую, что идем к выздоровлению", — отметил Никита.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.

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