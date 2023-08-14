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Син-футболист Бекхэма снялся в стильной рекламе спортивного бренда

14 августа 2023 16:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син-футболист Бекхэма снялся в стильной рекламе спортивного бренда
Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/pumasportstyle/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболист и модель Ромео Бекхэм стал лицом новой кампании коллекции кроссовок 180 от PUMA. Парень снялся в стильной фотосессии бренда.

Фото появились в соцсетях марки.

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20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм для съемок рекламы надел джинсовый костюм и культовые белые кроссовки бренда. Футболист Брентфорда также продемонстрировал свою последнюю стрижку и бритые брови, на которые его вдохновил отец.

 

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

 

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

 

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

В прошлом году Дэвид рассказал о своих лучших и худших стрижках, вспомнив, в частности, свой ирокез и косички.

Говоря о волосах, он сказал: "Ирокез и, вероятно, косички. Мы были на юге Франции, когда я выпил стакан розового вина".

Ромео не единственный из семьи Бекхэмов, кто заботится о собственном стиле. Недавно дочь пары, Херпер Бекхэм, которой исполнилось 12 лет, вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США. Девочка в модном платье и с дорогой сумочкой получила стильные подарки.

Напомним, Бекхэмы обзавелись звездными друзьями в Майами.

Ранее американская телезвезда подвергла критике Меган и Гарри.

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