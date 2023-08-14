Син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду
Футболіст та модель Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA. Хлопець знявся у стильній фотосесії бренду.
Фото з'явились у соцмережах марки.
Копія батька
20-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів для зйомок реклами вбрався у джинсовий костюм та культові білі кросівки бренду. Футболіст Брентфорда також продемонстрував свою останню стрижку та виголені брови, на які його надихнув батько.
Минулого року Девід розповів про свої найкращі та найгірші стрижки, згадавши, зокрема, свій ірокез і косички.
Говорячи про волосся, він сказав: "Ірокез і, ймовірно, косички. Ми були на півдні Франції, коли я випив склянку рожевого вина".
Ромео не єдиний з родини Бекхемів, хто піклується про власний стиль. Нещодавно донька пари, Херпер Бекхем, якій виповнилося 12 років, разом з батьками та братами завітала до модного кафе Prada, де на неї чекав торт зі свічками та подарунки. На святкуванні дня народження сестри не було тільки брата Брукліна, який мешкає у США. Дівчинка у модній сукні та з дорогою сумочкою отримала стильні подарунки.
Нагадаємо, Бекхеми обзавелися зірковими друзями в Маямі.
Раніше американська телезірка розкритикувала Меган та Гаррі.