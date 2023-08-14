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Син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду

14 серпня 2023 16:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду
Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/pumasportstyle/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболіст та модель Ромео Бекхем став обличчям нової кампанії колекції кросівок 180 від PUMA. Хлопець знявся у стильній фотосесії бренду.

Фото з'явились у соцмережах марки.

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20-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів для зйомок реклами вбрався у джинсовий костюм та культові білі кросівки бренду. Футболіст Брентфорда також продемонстрував свою останню стрижку та виголені брови, на які його надихнув батько.

 

Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

 

Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

 

Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/pumasportstyle/

Минулого року Девід розповів про свої найкращі та найгірші стрижки, згадавши, зокрема, свій ірокез і косички.

Говорячи про волосся, він сказав: "Ірокез і, ймовірно, косички. Ми були на півдні Франції, коли я випив склянку рожевого вина".

Ромео не єдиний з родини Бекхемів, хто піклується про власний стиль. Нещодавно донька пари, Херпер Бекхем, якій виповнилося 12 років, разом з батьками та братами завітала до модного кафе Prada, де на неї чекав торт зі свічками та подарунки. На святкуванні дня народження сестри не було тільки брата Брукліна, який мешкає у США. Дівчинка у модній сукні та з дорогою сумочкою отримала стильні подарунки.

Нагадаємо, Бекхеми обзавелися зірковими друзями в Маямі.

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