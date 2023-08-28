Сын Ксении Мишиной устроил ей забавную фотосессию на пальме
Актриса Ксения Мишина находится в Израиле. Во время путешествия звезда устроила фотосессию, которую ей помог сделать ее маленький сын.
Снимки Мишина показала в Instagram.
Личный фотограф Мишиной
Ксения показала свою прогулку по Тель-Авиву. Компанию звезде составил ее сын Платон и родители. Актриса надела миниплатье от модного бренда и босоножки. Образ Ксения дополнила солнцезащитными очками.
"Это прекрасный день", — прокомментировала снимки Мишина.
Ксения рассмешила фолловеров забавным снимком, сделанным ее сыном. Мальчик поставил маме определенное условие:
"Сын сказал, что сфотографирует меня, если я придумаю какую-нибудь интересную композицию. Вот придумала", — прокомментировала Мишина, позируя на пальме.
Кстати, Мишина, когда приехала в Израиль, призналась, что ей было очень трудно снять квартиру, ведь в районе, где она хотела поселиться, ничего почти не было. Когда она нашла квартиру, то поделилась ужасными кадрами того, каким грязным и не аккуратным было это жилье.
Напомним, Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыхала в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда умилила кадрами прощание с мамой в аэропорту.
Ранее Ксения Мишина порадовала подписчиков новым соблазнительным видео. Звезда предстала в элегантном образе "фам-фаталь".