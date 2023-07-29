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Сын-подросток Тины Кароль не захотел смотреть на ее зажигательные танцы с другим мужчиной

29 июля 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сын Тины Кароль не захотел смотреть на ее зажигательные танцы с другим мужчиной
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль недавно сходила со своим 14-летним сыном Вениамином в ресторан. Во время семейного отдыха артистка продемонстрировала свой хореографический талант.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Танцы в ресторане

Тина Кароль в ресторане встретила известного хореографа, участника "Танцев со звездами" Дмитрия Жука. Не долго думая, певица и танцор вместе станцевали на публику.

 

Жук пригласил Тину на танец. Судя по реакции сына певицы он застеснялся. Сначала Вениамин скромно улыбнулся, но, когда Тина начала танцевать, парень даже не взглянул в сторону звездной мамы, устроившей зажигательные танцы с другим мужчиной.

Кстати, год назад Тине Кароль и Дмитрию Жуку приписывали роман. Слухи об отношениях артистов появились после того, как Кароль начала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови".

Вениамин проживает в Великобритании с 7-летнего возраста. Тина Кароль ранее сообщила, что заботится о сыне украинская семья.

Ранее певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Тина Кароль и многие другие получили специальные награды.

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