Сын режиссера оригинальной "Белоснежки" раскритиковал римейк и обвинил Disney

Фрагмент мультфильма "Белоснежка и семь гномов". Фото: Google

В марте следующего года в мировой прокат выйдет новый фильм о Белоснежке. Одной из сценаристок выступила Грета Гервиг, режиссер "Барби". Впрочем, новую версию о красавице и семерых гномах не оценил сын Дэвида Хенда, который снял оригинальный анимационный фильм 1937 года.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Сын режиссера мультфильмов "Белоснежка и семь гномов" и "Бемби" раскритиковал Disney за съемки ремейков классических картин. Он назвал новые версии оскорбительными для оригинальных произведений. Хенд-младший заявил, что его отец и Уолт Дисней "переворачиваются в гробу, когда боссы студии уничтожают их творение".

Исполнительница главной роли нового фильма, 22-летняя Рэйчел Зеглер, заявила, что оригинальный мультфильм уже устарел, а принц ведет себя как сталкер, преследующий красавицу. Звезда намекнула, что в будущем мюзикле история будет полностью переделана, а Белоснежка станет фантастическим лидером.

Актриса Рэйчел Зеглер. Фото: Google

По мнению Хенда-младшего, многие люди никогда не видели оригинала и не понимают, о чем говорят.

"У авторов нового фильма совсем другая концепция, и я с ней совсем не согласен. Я уверен, что мой отец и Уолт Дисней тоже были бы очень не согласны с ней. Ужасно, что кто-то так смотрит на прежние формы искусства в современном мире кино", – заявил он.

Впрочем, многие пользователи соцсетей отметили, что это не адаптация мультфильма Диснея, а очередная экранизация сказки братьев Гримм. Поэтому они уверены — сын режиссера оригинальной версии просто пиарится. Хотя ему уже за 90.

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