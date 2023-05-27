Сын Синди Кроуфорд появился на обложке глянца
Сын супермодели 90-х Синди Кроуфорд Пресли Гербер пошел по ее следам. Парень появился на обложке модного журнала.
Фото Пресли запостил известный фотограф Nino Muñoz на своей странице в Instagram.
Пресли стал героем новой обложки издания Issue Magazine. Для съемки примерил брутальный образ.
Парень, как и его сестра Кайя, с юных лет снимаются в рекламе разных брендов. В портфолио Пресли работа с Celine и Burberry. А недавно он приобрел свой первый дом за $3.4 миллиона.
Пресли Гербер в свое время признавался, что страдает депрессией. Он решил вести блог "Mental Health Mondays", в котором будет помогать тем, кто страдает таким же недугом.
Парень рассказал, что борется с депрессией с юных лет, называя это психологическое заболевание настоящей пандемией.
"Ошибки лучшие учителя, поэтому, надеюсь, вы из моего опыта сделать определенные выводы. Все что понял, это никогда не кончится, это испытание длиной в жизнь. Поэтому мы пройдем его вместе", — поделился с фоловерами Пресли.
Парень рассказал, что хочет быть полезным обществу, делясь своими переживаниями.
"Неважно, я помогу одному человеку или сотне, главное это сделать" , — убежден сын Синди Кроуфорд.
Напомним, бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне уже не расстраивается по поводу их расставания. Девушка снялась в откровенной фотосессии и во всей красе показала свои модельные формы.
Ранее певица Нелли Фуртадо впервые за 6 лет устроила фотосессию для журнала. Звезда также призналась, что страдает психологическим недугом.