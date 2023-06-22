Сын Тины Тернер оказался в тюрьме за несколько недель до ее смерти

Певица Тина Тернер. Фото: Reuters

В конце мая ушла из жизни 83-летняя американо-швейцарская певица Тина Тернер. Только сейчас выяснилось, что ее приемный сын Айк Тернер-младший попал в тюрьму за несколько недель до ее смерти.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Полицейские остановили Тернера-младшего на светофоре за нарушение техники безопасности. У него не работала одна из фар автомобиля. Правоохранители заметили, как звездный сын пытался принять наркотики, которые были при нем. Полиция конфисковала вещества.

64-летнего наследника знаменитости посадили в тюрьму в штате Техас округа 6 мая. За него не внесли залог в 70 тысяч долларов.

Айк Тернер-младший — приемный сын Тины Тернер и ее бывшего мужа Айка Тернера. Последний усыновил его и Майкла Тернера, прежде чем жениться на Тине, которая затем усыновила обоих мальчиков, когда они сыграли свадьбу в 1962 году.

Экс-муж покойной певицы также сидел в тюрьме за хранение наркотиков. Он умер от передозировки наркотиков в 2007 году.

Айк Тернер-младший. Фото: Page Six

Тина Тернер с первым мужем и сыновьями. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что за два месяца до смерти Тина Тернер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Также мы писали цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников.