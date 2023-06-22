Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сын Тины Тернер оказался в тюрьме за несколько недель до ее смерти arrow

Сын Тины Тернер оказался в тюрьме за несколько недель до ее смерти

22 июня 2023 13:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сын Тины Тернер оказался в тюрьме за несколько недель до ее смерти
Певица Тина Тернер. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце мая ушла из жизни 83-летняя американо-швейцарская певица Тина Тернер. Только сейчас выяснилось, что ее приемный сын Айк Тернер-младший попал в тюрьму за несколько недель до ее смерти.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Проблемы с законом

Полицейские остановили Тернера-младшего на светофоре за нарушение техники безопасности. У него не работала одна из фар автомобиля. Правоохранители заметили, как звездный сын пытался принять наркотики, которые были при нем. Полиция конфисковала вещества.

64-летнего наследника знаменитости посадили в тюрьму в штате Техас округа 6 мая. За него не внесли залог в 70 тысяч долларов.

Айк Тернер-младший — приемный сын Тины Тернер и ее бывшего мужа Айка Тернера. Последний усыновил его и Майкла Тернера, прежде чем жениться на Тине, которая затем усыновила обоих мальчиков, когда они сыграли свадьбу в 1962 году.

Экс-муж покойной певицы также сидел в тюрьме за хранение наркотиков. Он умер от передозировки наркотиков в 2007 году.

Айк Тернер-младший. Фото: Page Six
Тина Тернер с первым мужем и сыновьями. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что за два месяца до смерти Тина Тернер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Также мы писали цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас