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Син Тіни Тернер опинився у в'язниці за кілька тижнів до її смерті

22 червня 2023 13:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Син Тіни Тернер опинився у в'язниці за кілька тижнів до її смерті
Співачка Тіна Тернер. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці травня пішла з життя 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Лише зараз з'ясувалось, що її прийомний син Айк Тернер-молодший потрапив у в’язницю за кілька тижнів до її смерті. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Поліцейські зупинили Тернера-молодшого на світлофорі за порушення техніки безпеки. У нього не працювала одна з фар автівки. Правоохоронці помітили, як зірковий син намагався прийняти наркотики, які були при ньому. Поліція конфіскувала речовини.

64-річного спадкоємця знаменитості посадили у в'язницю в штаті Техас округу 6 травня. За нього не внесли заставу у розмірі 70 тисяч доларів.

Айк Тернер-молодший — прийомний син Тіни Тернер та її колишнього чоловіка Айка Тернера. Останній усиновив його і Майкла Тернеров, перш ніж одружитися з Тіною, яка потім усиновила обох хлопчиків, коли вони зіграли весілля 1962 року. 

Ексчоловік покійної співачки також сидів у в'язниці за зберігання наркотиків. Він помер від передозування наркотиків 2007 року.

Айк Тернер-молодший. Фото: Page Six
Тіна Тернер з першим чоловіком та синами. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що за два місяці до смерті Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Також ми писали цитати легендарної Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників.

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