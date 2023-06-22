Син Тіни Тернер опинився у в'язниці за кілька тижнів до її смерті

Співачка Тіна Тернер. Фото: Reuters

Наприкінці травня пішла з життя 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Лише зараз з'ясувалось, що її прийомний син Айк Тернер-молодший потрапив у в’язницю за кілька тижнів до її смерті.

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Проблеми з законом

Поліцейські зупинили Тернера-молодшого на світлофорі за порушення техніки безпеки. У нього не працювала одна з фар автівки. Правоохоронці помітили, як зірковий син намагався прийняти наркотики, які були при ньому. Поліція конфіскувала речовини.

64-річного спадкоємця знаменитості посадили у в'язницю в штаті Техас округу 6 травня. За нього не внесли заставу у розмірі 70 тисяч доларів.

Айк Тернер-молодший — прийомний син Тіни Тернер та її колишнього чоловіка Айка Тернера. Останній усиновив його і Майкла Тернеров, перш ніж одружитися з Тіною, яка потім усиновила обох хлопчиків, коли вони зіграли весілля 1962 року.

Ексчоловік покійної співачки також сидів у в'язниці за зберігання наркотиків. Він помер від передозування наркотиків 2007 року.

Айк Тернер-молодший. Фото: Page Six

Тіна Тернер з першим чоловіком та синами. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що за два місяці до смерті Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Також ми писали цитати легендарної Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників.