Син Тіни Тернер опинився у в'язниці за кілька тижнів до її смерті
Наприкінці травня пішла з життя 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Лише зараз з'ясувалось, що її прийомний син Айк Тернер-молодший потрапив у в’язницю за кілька тижнів до її смерті.
Про це повідомляє видання Page Six.
Проблеми з законом
Поліцейські зупинили Тернера-молодшого на світлофорі за порушення техніки безпеки. У нього не працювала одна з фар автівки. Правоохоронці помітили, як зірковий син намагався прийняти наркотики, які були при ньому. Поліція конфіскувала речовини.
64-річного спадкоємця знаменитості посадили у в'язницю в штаті Техас округу 6 травня. За нього не внесли заставу у розмірі 70 тисяч доларів.
Айк Тернер-молодший — прийомний син Тіни Тернер та її колишнього чоловіка Айка Тернера. Останній усиновив його і Майкла Тернеров, перш ніж одружитися з Тіною, яка потім усиновила обох хлопчиків, коли вони зіграли весілля 1962 року.
Ексчоловік покійної співачки також сидів у в'язниці за зберігання наркотиків. Він помер від передозування наркотиків 2007 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за два місяці до смерті Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Також ми писали цитати легендарної Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників.