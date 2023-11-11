Син Том Генкса голіруч дав відсіч грабіжнику

Сын Том Хенкса голыми руками дал отпор грабителю
Сын Тома Хенкса Чет Хенкс голыми руками встал на защиту своей собственности. Чет ударил мужчину, пытавшегося ворваться в его дом в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Daily Mail.
Сын Тома Хенкса задержал грабителя
Чет Хенкс был вынужден принять оперативные меры после того, как около 3 часов ночи он столкнулся с грабителем. Он смог задержать его, пока полицейские из офиса шерифа округа Лос-Анджелес приехали на место происшествия. Правоохранители пытались арестовать вора, но тот дал отпор. Мужчина бросился на офицеров, оставив полицейского со сломанной ногой.
После этого полицейского и подозреваемого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
После прохождения медицинского осмотра мужчине предъявлено обвинение в краже со взломом. Чет Хенкс остался невредимым. Теперь дело будет передано в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса для рассмотрения.
В заявлении полиции говорится: "Во время совершения кражи со взломом потерпевшему Чету Хенксу пришлось защищаться от подозреваемого, и он смог усмирить его, пока на место не прибыл отряд полиции. На подозреваемого надели наручники и задержали на месте. Во время сопровождения подозреваемого к патрульной машине офицер получил ранение ноги".
Чет Хэнкс уже попадал в истории. Его обвинила в физическом и психологическом насилии его бывшая девушка Киана Паркер, подавшая против него гражданский иск.
Чет Хенкс является сыном легендарного голливудского актера Тома Хенкса и его супруги Риты Уилсон.
Напомним, Том Хенкс получил докторскую степень.
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