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Сын Том Хенкса голыми руками дал отпор грабителю

11 ноября 2023 12:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син Том Генкса голіруч дав відсіч грабіжнику
Том Хэнкс с сыном Четом. Фото: FilmMagic
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сын Тома Хенкса Чет Хенкс голыми руками встал на защиту своей собственности. Чет ударил мужчину, пытавшегося ворваться в его дом в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чет Хенкс был вынужден принять оперативные меры после того, как около 3 часов ночи он столкнулся с грабителем. Он смог задержать его, пока полицейские из офиса шерифа округа Лос-Анджелес приехали на место происшествия. Правоохранители пытались арестовать вора, но тот дал отпор. Мужчина бросился на офицеров, оставив полицейского со сломанной ногой.

После этого полицейского и подозреваемого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После прохождения медицинского осмотра мужчине предъявлено обвинение в краже со взломом. Чет Хенкс остался невредимым. Теперь дело будет передано в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса для рассмотрения.

В заявлении полиции говорится: "Во время совершения кражи со взломом потерпевшему Чету Хенксу пришлось защищаться от подозреваемого, и он смог усмирить его, пока на место не прибыл отряд полиции. На подозреваемого надели наручники и задержали на месте. Во время сопровождения подозреваемого к патрульной машине офицер получил ранение ноги".

 

Чет Хэнкс уже попадал в истории. Его обвинила в физическом и психологическом насилии его бывшая девушка Киана Паркер, подавшая против него гражданский иск.

Чет Хенкс является сыном легендарного голливудского актера Тома Хенкса и его супруги Риты Уилсон.

Напомним, Том Хенкс получил докторскую степень.

Ранее в дом Пирса Броснана ворвался грабитель.

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