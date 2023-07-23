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Сина Тома Генкса підловили на пляжному побаченні з бійчинею ММА

23 липня 2023 14:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сина Тома Генкса підловили на пляжному побаченні з бійчинею ММА
Син актора Тома Генкса з дівчною. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Син Тома Хенкса, Чет Хенкс, був помічений зі своєю дівчиною під час побачення. 32-річний син оскароносного актора зустрічається із бійчинею ММА Меліссою Мейсінг.

Про це пише Daily Mail.

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Мелісса Мейсінг та Чет Хенкс не тільки пристрасно обіймалися на пляжі, але і провели невеличке тренування. Чет — повне ім'я Честер Марлон Хенкс — син 67-річного Тома та його дружини Ріти Вілсон. У пари також є син Трумен Хенкс, 27 років, який працює в кінобізнесі.

У Тома є ще двоє дітей — Колін, 45 років, і Елізабет, 41 рік — від першого шлюбу з Самантою Льюїс.

Чет теж тато: у нього є семирічна донька Мікая від колишньої партнерки Тіффані Майлз.

 

Син актора Тома Генкса з дівчною. Фото: BACKGRID

 

Син актора Тома Генкса з дівчною. Фото: BACKGRID

 

Син актора Тома Генкса з дівчною. Фото: BACKGRID

 

Син актора Тома Генкса з дівчною. Фото: BACKGRID

13 вересня 2022 року Чет, фітнес-інфлюенсер, відзначив рік тверезості. Тим часом у травні його зіркові батьки відсвяткували 35-ту річницю весілля.

Раніше голлівудського актора Шона Пенна помітили під час вечері з вродливою брюнеткою. Парочка виходила з ресторану, коли її зустріли папараці.

Нагадаємо, у колишньої дружини Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер був дуже важкий рік, тож вона вирушила на Гаваї у відпустку. Компанію їй склали донька та друг-банкір.

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