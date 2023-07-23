Сина Тома Генкса підловили на пляжному побаченні з бійчинею ММА
Син Тома Хенкса, Чет Хенкс, був помічений зі своєю дівчиною під час побачення. 32-річний син оскароносного актора зустрічається із бійчинею ММА Меліссою Мейсінг.
Про це пише Daily Mail.
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Мелісса Мейсінг та Чет Хенкс не тільки пристрасно обіймалися на пляжі, але і провели невеличке тренування. Чет — повне ім'я Честер Марлон Хенкс — син 67-річного Тома та його дружини Ріти Вілсон. У пари також є син Трумен Хенкс, 27 років, який працює в кінобізнесі.
У Тома є ще двоє дітей — Колін, 45 років, і Елізабет, 41 рік — від першого шлюбу з Самантою Льюїс.
Чет теж тато: у нього є семирічна донька Мікая від колишньої партнерки Тіффані Майлз.
13 вересня 2022 року Чет, фітнес-інфлюенсер, відзначив рік тверезості. Тим часом у травні його зіркові батьки відсвяткували 35-ту річницю весілля.
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