Син Том Генкса голіруч дав відсіч грабіжнику

Том Генкс з сином Четом. Фото: FilmMagic

Син Тома Генкса Чет Генкс голіруч став на захист своєї власності. Чет вдарив чоловіка, який намагався вдертися до його будинку в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Чет Генкс був змушений вжити оперативних заходів після того, як близько 3 години ночік він зіткнувся з грабіжником. Він зміг затримати його, поки поліцейські з офісу шерифа округу Лос-Анджелес приїхали на місце події. Правоохоронці намагалися заарештувати злодія, але той дав відсіч. Чоловік кинувся на офіцерів, залишивши поліцейського зі зламаною ногою.

Після цього поліцейського та підозрюваного доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Після проходження медичного огляду чоловікові висунули звинувачення у крадіжці зі зломом. Чет Генкс залишився неушкодженим. Зараз справу буде передано в окружну прокуратуру Лос-Анджелеса для розгляду.

У заяві поліції йдеться: "Під час скоєння крадіжки зі зломом потерпілому Чету Генксу довелося захищатися від підозрюваного, і він зміг приборкати його, доки на місце не прибув персонал відділу. На підозрюваного одягли наручники та затримали на місці. Під час супроводу підозрюваного до патрульної машини офіцер отримав поранення ноги".

Чет Генкс вже потрапляв в історії. Його звинуватила у фізичному та психологічному насильстві його колишня дівчина Кіана Паркер, яка подала проти нього цивільний позов.

Чет Генкс є сином легендарного голлівудського актора Тома Генкса і його дружини Ріти Вілсон.

Нагадаємо, Том Генкс отримав докторський ступінь.

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