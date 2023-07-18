Син в шоці: Нікіта Добринін кардинально змінив імідж

Сын в шоке: Никита Добрынин кардинально сменил имидж
Шоумен Никита Добрынин изменил кардинально внешность. Звезда сбрил бороду, чем удивил не только подписчиков.
Фото Добрынин запостил в своем Instagram.
10 лет минус
На фото Никита демонстрирует лицо без бороды. Поклонники звезды оценили его изменения и отметили, что Добрынин выглядит гораздо моложе.
Фоловеры засыпали Никиту комментариями: "Сразу минус 10 лет", "сразу выглядишь моложе", "молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев".
Также был поражен маленький сын Добрынина Лев. 2-летний мальчик на фото удивленно трогает лицо отца.
"Забираю сына из садика, а тут такое. Лев в шоке", — написал Добрынин.
Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.
Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.