Син в шоці: Нікіта Добринін кардинально змінив імідж

Шоумен Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин изменил кардинально внешность. Звезда сбрил бороду, чем удивил не только подписчиков.

Фото Добрынин запостил в своем Instagram.

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На фото Никита демонстрирует лицо без бороды. Поклонники звезды оценили его изменения и отметили, что Добрынин выглядит гораздо моложе.

Шоумен Никита Добрынин сменил имидж. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин с сыном. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин с сыном. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин с сыном. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин с сыном. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Фоловеры засыпали Никиту комментариями: "Сразу минус 10 лет", "сразу выглядишь моложе", "молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев".

Также был поражен маленький сын Добрынина Лев. 2-летний мальчик на фото удивленно трогает лицо отца.

"Забираю сына из садика, а тут такое. Лев в шоке", — написал Добрынин.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.

Напомним, Даша Квиткова призналась, примет ли новую избранницу Никиты Добрынина.