Син в шоці: Нікіта Добринін кардинально змінив імідж

Шоумен Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін змінив кардинально зовнішність. Зірка зголив бороду, чим вразив не тільки підписників.

Фото Добринін запостив у своєму Instagram.

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На фото, на які покзав Нікіта, він демонструє обличчя без бороди. Прихильники зірки оцінили його зміни і зазначили, що Добринін виглядає значно молодшим.

Шоумен Нікіта Добринін змінив імідж. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін із сином. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін із сином. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін із сином. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін із сином. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Фоловери засипали Нікіту коментарями: "Одразу мінус 10 років", "одразу маєш молодший вигляд", "молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".

Також був вражений маленький син Добриніна Лев. 2-річний хлопчик на фото здивовано торкається обличчя батька.

"Забираю сина із садочка, а тут таке. Лев шокований", — написав Добринін.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.