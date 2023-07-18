Син в шоці: Нікіта Добринін кардинально змінив імідж
Шоумен Нікіта Добринін змінив кардинально зовнішність. Зірка зголив бороду, чим вразив не тільки підписників.
Фото Добринін запостив у своєму Instagram.
10 років мінус
На фото, на які покзав Нікіта, він демонструє обличчя без бороди. Прихильники зірки оцінили його зміни і зазначили, що Добринін виглядає значно молодшим.
Фоловери засипали Нікіту коментарями: "Одразу мінус 10 років", "одразу маєш молодший вигляд", "молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".
Також був вражений маленький син Добриніна Лев. 2-річний хлопчик на фото здивовано торкається обличчя батька.
"Забираю сина із садочка, а тут таке. Лев шокований", — написав Добринін.
Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.
Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, чи прийме нову обраницю Нікіти Добриніна.