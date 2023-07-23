Сына Тома Генкса подловили на пляжном свидании с бойчиной ММА

Сын актера Тома Гэнгса с девчонкой. Фото: BACKGRID

Сын Тома Хэнкса, Чет Хэнкс, был замечен со своей девушкой во время свидания. 32-летний сын оскароносного актера встречается с бойчиней ММА Мелиссой Мейсинг.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мелисса Мейсинг и Чет Хэнкс не только страстно обнимались на пляже, но и провели небольшую тренировку. Чет — полное имя Честер Марлон Хэнкс — сын 67-летнего Тома и его жены Риты Уилсон. У пары также есть сын Трумэн Хэнкс, 27 лет, работающий в кинобизнесе.

У Тома есть еще двое детей — Колин, 45 лет, и Элизабет, 41 год — от первого брака с Самантой Льюис.

Чет тоже папа: у него есть семилетняя дочь Микая от бывшей партнерши Тиффани Майлз.

Сын актера Тома Хэнкса с девушкой. Фото: BACKGRID

Сын актера Тома Хэнкса с девушкой. Фото: BACKGRID

Сын актера Тома Хэнкса с девушкой. Фото: BACKGRID

Сын актера Тома Хэнкса с девушкой. Фото: BACKGRID

13 сентября 2022 года Чет, фитнес-инфлюэнсер, отметил год трезвости. Тем временем в мае его звездные родители отпраздновали 35-летие свадьбы.

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Напомним, у бывшей жены Кевина Костнера Кристин Баумгартнер был очень тяжелый год, поэтому она отправилась на Гавайи в отпуск. Компанию ей составили дочь и друг-банкир.