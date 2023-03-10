Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Съемочная группа тревел-шоу "Как звучит мир… Украина"

"Как звучит мир… Украина" — новое музыкальное тревел-шоу, авторами которого являются творческие супруги Синельниковых. В нем ведущий и композитор Евгений Филатов (The Maneken) ищет уникальные звуки украинских городов и регионов. В четвертом эпизоде съемочная группа посетила Львов.

Новый выпуск доступен на YouTube канале "УкрЮтюбПроект".

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В новом эпизоде создатели шоу с помощью звуков показали современную жизнь львовян и вынужденных переселенцев, а также изменения, которые произошли в городе с приходом полномасштабной войны.

У Львова многогранная история, в нем соединились культуры разных стран, о чем свидетельствуют памятники архитектуры, тематические заведения и музеи. Она имеет свой неповторимый шарм и подлинность. Но за прошлый год город Льва стал убежищем для десятков тысяч людей, спасавшихся от наступления русских войск, и это внесло свои коррективы.

В выпуске собраны как знакомые и присущие городу звуки, так и новые, которые привнесли последние события в стране.

Звучание органа и раритетного, спасенного от оккупантов фортепиано, современной лиры и трубы из Ратуши, трамвая, уличных музыкантов и электронного саунда — все это соединилось в мотивирующей композиции, посвященной Львову. В этой мелодии соединились древние памятники города и современные истории вынужденных переселенцев и людей, которые посвятили свою деятельность помощи тем, кому сейчас труднее всего.

"Для многих Львов — это площадь Рынок, Ратуша, Оперный театр, парк Шевченко и многие другие места, известные каждому туристу и просто гостям города. И, конечно, мы не обошли всем знакомых звуков, присущих городу. Но хотелось еще показать те положительные изменения, которые действительно вдохновляют, вызывают искреннее уважение и веру в светлое завтра. Даже во времена печали и затруднения украинцы не сдаются, продолжают что-то строить, создавать новое, помогать ближнему, развиваться. Это круто, это мотивирует двигаться, жить не только ради себя, а и ради лучшего будущего нашего государства", — прокомментировали выпуск авторы проекта "Как звучит мир… Украина".

Напомним, ранее мы писали, что в третьем выпуске съемочная группа проекта "Как звучит мир… Украина" посетила Карпаты. А во втором эпизоде — Одессу.