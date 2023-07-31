Певица Бритни Спирс. Фото: Google

Накануне бывший муж американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, угрожал ей судебным иском, если та не подпишет бумаги на разрешение вывести двух сыновей на Гавайи. Именно туда Кевин перевозит семью из Лос-Анджелеса. Стало известно, что Бритни не увидится с сыновьями перед перелетом.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Бритни Спирс и ее сыновья

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс вместе с большой семьей своего отца переезжают из Лос-Анджелеса на Гавайи уже завтра, 1 августа. У них не получится попрощаться со звездной матерью. Бритни не видела своих детей больше года, и по информации таблоида это не изменится, пока Кевин не перевезет gfhytq из Калифорнии, где живет Спирс.

Кевин и его жена Виктория планируют арендовать жилье на острове, пока будут искать постоянный дом. Федерлайн до сих пор получает от Спирс, с которой он расстался еще в 2007 году, немалые средства на содержание сыновей. Переезд на Гавайи не случаен — по местному законодательству он сможет получать алименты от Бритни гораздо дольше, чем в Калифорнии.

Федерлайн был не против того, чтобы Шон и Джейден попрощались с матерью перед переездом. Впрочем, парни сами не хотят видеться с Бритни. Причиной стали откровенные публикации певицы в соцсетях и нестабильное психологическое состояние артистки.

Одно из последних общих фото Бритни Спирс с сыновьями. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям. Также мы рассказывали, что Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью.