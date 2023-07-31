Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сыновья Бритни Спирс переезжают в другую часть света: певица не видела их больше года arrow

Сыновья Бритни Спирс переезжают в другую часть света: певица не видела их больше года

31 июля 2023 12:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сыновья Бритни Спирс переезжают в другую часть света: певица не видела их больше года
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне бывший муж американской певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, угрожал ей судебным иском, если та не подпишет бумаги на разрешение вывести двух сыновей на Гавайи. Именно туда Кевин перевозит семью из Лос-Анджелеса. Стало известно, что Бритни не увидится с сыновьями перед перелетом.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Бритни Спирс и ее сыновья

17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс вместе с большой семьей своего отца переезжают из Лос-Анджелеса на Гавайи уже завтра, 1 августа. У них не получится попрощаться со звездной матерью. Бритни не видела своих детей больше года, и по информации таблоида это не изменится, пока Кевин не перевезет gfhytq из Калифорнии, где живет Спирс.

Кевин и его жена Виктория планируют арендовать жилье на острове, пока будут искать постоянный дом. Федерлайн до сих пор получает от Спирс, с которой он расстался еще в 2007 году, немалые средства на содержание сыновей. Переезд на Гавайи не случаен — по местному законодательству он сможет получать алименты от Бритни гораздо дольше, чем в Калифорнии.

Федерлайн был не против того, чтобы Шон и Джейден попрощались с матерью перед переездом. Впрочем, парни сами не хотят видеться с Бритни. Причиной стали откровенные публикации певицы в соцсетях и нестабильное психологическое состояние артистки.

Одно из последних общих фото Бритни Спирс с сыновьями. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям. Также мы рассказывали, что Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз