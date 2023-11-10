Скандал в королевской семье: женатого принца Дании подозревают в измене
Крон-принца Фредерика заподозрили в романе с известной мексиканской светской львицей и актрисой, 47-летней Женевьей Касановой. Их заметили вместе во время прогулки по парку Ретиро в Мадриде после посещения выставки в Национальном музее Тиссена-Борнемиссы, а затем в тот же вечер они отправились на ужин в ресторан. В Испании принц Фредерик был без своей жены, кронпринцессы Мэри.
Об этом пишет Daily Mail.
Светской львице приписывают роман с принцем Дании
Западные СМИ пишут, что знакомство пары произошло во время охоты, которую часто посещают члены королевских семей и представители богатых семей. Сама Женевьева опровергла слухи о романе: "Я категорически отрицаю заявления, свидетельствующие о романтических отношениях между мной и принцем Фредериком. Любое заявление такого типа не только полностью не соответствует действительности, но и злонамеренно искажает факты. Дело уже в руках моих адвокатов, которые заботятся о соответствующих шагах по защите моего права на честь, правду и конфиденциальность".
В 2008 году Женевьева рассталась с Каэтано Мартинесом де Ирухо, после чего ей приписывали романы с мексиканским певцом Луисом Мигелем, политиком Гонсало Варгасом Лесом и бывшим министром юстиции Испании Хосе Марией Микавиллой.
Будущий король Дании и его супруга Мэри познакомились в 2000 году в Австралии во время Олимпийских игр в Сиднее. У пары четверо детей: недавно отметивший свое 18-летие принц Кристиан, 16-летняя принцесса Изабелла и 12-летние близнецы, принцесса Жозефина и принц Винсент.
Напомним, королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".
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