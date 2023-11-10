Скандал у королівській родині: одруженого принца Данії підозрюють у зраді

Майбутній король Данії та його дружина Мері. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/

Крон-принца Фредеріка запідозрили у романі з відомою мексиканською світською левицею та актрисою, 47-річною Женевьєвою Касановою. Їх помітили разом під час прогулянки парком Ретіро в Мадриді після відвідин виставки в Національному музеї Тіссена-Борнеміси, а потім того ж вечора вони вирушили на вечерю до ресторану. В Іспанії принц Фредерік був без своєї дружини, кронпринцеси Мері.

Про це пише Daily Mail.

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Західні ЗМІ пишуть, що знайомство пари сталося під час полювання, яке часто відвідують члени королівських сімей та представники багатих сімей. Сама Женевьєва спростувала чутки про роман: "Я категорично заперечую заяви, які свідчать про романтичні стосунки між мною і принцом Фредеріком. Будь-яка заява такого типу не тільки повністю не відповідає дійсності, але й зловмисно спотворює факти. Справа вже в руках моїх адвокатів, які подбають про відповідні кроки для захисту мого права на честь, правду та приватність".

2008 року Женевьєва розлучилася з Каетано Мартінесом де Ірухо, після чого їй приписували романи з мексиканським співаком Луїсом Мігелем, політиком Гонсало Варгасом Льосою та колишнім міністром юстиції Іспанії Хосе Марією Мікавілою.

Майбутній король Данії та його дружина Мері познайомилися у 2000 році в Австралії під час Олімпійських ігор у Сіднеї. У пари четверо дітей: принц Крістіан, який нещодавно відзначив своє 18-річчя, 16-річна принцеса Ізабелла та 12-річні близнюки, принцеса Жозефіна та принц Вінсент.

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