Скандал с MELOVIN: стендап-комики прокомментировали свои неудачные шутки
Накануне певец MELOVIN оставил съемки юмористического шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Причиной стали неудачные шутки о ЛГБТ-сообществе стендап комиков. После заявления артиста в соцсетях свой ответ опубликовали и юмористы.
Соответствующее сообщение появилось на их странице в Instagram.
Ответившие стендап комики
Юмористы отметили, что не все шутки на шоу "заходят", ведь часть шоу — это всегда импровизация. Перед съемкой они спросили у MELOVIN, есть ли какие-нибудь темы табу. На что получили ответ "нет".
По словам стендап комиков, уже на сцене певец увидел бумажки с шутками и мог прочесть какую-то их часть. Каких-либо претензий или оговорок они не услышали.
"Мы приносим извинения всем, кого задела эта ситуация. Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество", — заявили юмористы.
Комики предложили MELOVIN сделать общий стрим, где будет публичное обсуждение стендапов и шуток на подобные темы. К этой инициативе MELOVIN отнесся скептически. Более того, певец отметил, что один из стендаперов продолжает поддерживать гомофобные высказывания.
Напомним, ранее мы писали, что звезду фильма "Чудо-женщина", израильскую актрису и модель Галь Гадот захейтили в соцсетях из-за посещения ЛГБТ-прайда. Также мы рассказывали, что известный украинский дизайнер сделал каминг-аут.