Скандал с MELOVIN: стендап-комики прокомментировали свои неудачные шутки

Певец MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Накануне певец MELOVIN оставил съемки юмористического шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Причиной стали неудачные шутки о ЛГБТ-сообществе стендап комиков. После заявления артиста в соцсетях свой ответ опубликовали и юмористы.

Соответствующее сообщение появилось на их странице в Instagram.

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Ответившие стендап комики

Юмористы отметили, что не все шутки на шоу "заходят", ведь часть шоу — это всегда импровизация. Перед съемкой они спросили у MELOVIN, есть ли какие-нибудь темы табу. На что получили ответ "нет".

По словам стендап комиков, уже на сцене певец увидел бумажки с шутками и мог прочесть какую-то их часть. Каких-либо претензий или оговорок они не услышали.

"Мы приносим извинения всем, кого задела эта ситуация. Мы понимаем, что подобные шутки негативно влияют на ЛГБТ-сообщество", — заявили юмористы.

Комики предложили MELOVIN сделать общий стрим, где будет публичное обсуждение стендапов и шуток на подобные темы. К этой инициативе MELOVIN отнесся скептически. Более того, певец отметил, что один из стендаперов продолжает поддерживать гомофобные высказывания.

Реакция MELOVIN на извинение юмористов. Скриншот: Instagram/standup.ua_

Напомним, ранее мы писали, что звезду фильма "Чудо-женщина", израильскую актрису и модель Галь Гадот захейтили в соцсетях из-за посещения ЛГБТ-прайда. Также мы рассказывали, что известный украинский дизайнер сделал каминг-аут.