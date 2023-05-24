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Скандал с Павликом набирает обороты: полиция проверяет подлинность пропуска

24 мая 2023 18:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал с Павликом набирает обороты: полиция проверяет подлинность пропуска
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В скандальной истории вокруг пропуска Виктора Павлика появились новые детали. Нацполиция начала уголовное производство по факту подделки спецпропуска исполнителя, который он якобы получил от Киевской городской военной администрации.

Об этом пишет издание Буквы.

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Правоохранители проверят подлинность документа на проезд по Киеву во время комендантского часа. Пропуск у артиста изъяли после скандального видео у Инстаграм-сторис его жены Екатерины Репяховой.

Полиция проверяет на подлинность пропуск Виктора Павлика. Фото: bykvu.com/

16 мая правоохранители обнаружили в Сети ролик, где пара показала на камеру спецпропуск. Тогда сведения о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции, а затем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

В рамках досудебного расследования 17 мая была назначена судебно-техническая экспертиза специального пропуска Виктора Павлика, однако результаты пока не объявлены. Кроме того, Нацполиция направила запрос в Центральное управление военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области о правомерности выдачи пропуска.

Напомним, Екатерина Репяхова похвасталась в соцсетях, что у артиста есть спецпропуск. В видео блогерша говорила, что так быстро и беспрепятственно едут по закрытому киевскому мосту, потому что имеют "волшебную бумажку". И это якобы бы романтический подарок для нее от Павлика.

Также во время управления автомобилем певец не был пристегнут ремнем безопасности. Впоследствии полиция Киева изъяла у Павлика спецпропуск для проверки.

Ранее мы писали, что в Берлине (Германия) отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском.

Также мы рассказывали, есть ли у годовалого сына Репяховой и Павлика проблемы со слухом.

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