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Скандал из Wellboy: продюсеры отреагировали на выступление артиста с запрещенным репертуаром

5 июня 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал з Wellboy: продюсери відреагували на виступ артиста
Антон Velboy. Фото: Новости.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Антон Вельбой, известный ранее как Wellboy, сменил сценическое имя. Но репертур все еще исполняет прежний.

Об этом свидетельствует недавнее выступление артиста.

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Нарушение авторских прав

Антон Вельбой сейчас выступает под псевдонимом Антон Velboi. Но, как стало известно, артист поет хиты, которые не имеет права исполнять после разрыва сотрудничества с лейблом Papa Music.

Антон Velboi исполнил свой хит "Гуси" после скандала с лейблом Papa Music

В комментарии Новини.LIVE представители Papa Music подтвердили, что не оставят без внимания недавнее нарушение артистом авторских прав.

Так, Антон Velboi на днях во время благотворительного концерта исполнял песни из своего старого репертуара, а именно хит "Гуси".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Кетя (@ka023te)

Скандал между Velboi и Papa Music возник в апреле. Артист заявил, что прекращает сотрудничество с лейблом. Музыкант обвинил менеджмент в сотрудничестве с россиянами.

Ранее стало известно, что за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов. Юрист лейбла, Александра Селиванова, сообщила, что молодой исполнитель должен выплатить 2 млн долларов до 2028 года. Антон Вельбой не комментировал, как он будет решать финансовые вопросы.

Напомним, СБУ проверила продюсеров Wellboy и группу Коррупция на сотрудничество с россиянами.

Также мы рассказывали, что вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и актрисой Ирмой Витовской.

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