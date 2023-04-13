Скандал со Спартаком Субботой: в соцсетях поддержали Яновича после громкого заявления о подкасте

Шоумен Евгений Янович и блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: коллаж Новости.LIVE

Уже несколько дней в соцсетях активно обсуждают громкое расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы. Из-за него от сотрудничества с последним отказались его коллеги и приятели. Соведущий "Подкаст терапии" Евгений Янович отменил тур и выпуск нового эпизода.

В сети его поддержали звезды шоу-бизнеса и небезразличные украинцы.

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"Я искренне убежден, что 86 выпусков подкаста были полезны и я реально не получал ни одного сообщения, где мне бы написали: "Из-за вашего подкаста моя жизнь стала хуже". Зато противоположных сообщений были тысячи… Я хотел бы извиниться. За что конкретно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват", — написал Евгений.

Победитель восьмого сезона телешоу "Танцы со звездами", актер Артур Логай, одним из первых поддержал Яновича, который места себе не находит из-за разоблачения Субботы.

"Что-то ты жестишь. У меня вот ощущение, что нужно тебя поддержать, но я не знаю как. Могу то, что утром написал. Если бы это помогло. О, могу сходить с тобой в театр", — написал Логай.

Большинство пользователей соцсетей не могут поверить, что больше не увидят любимый подкаст. Несмотря на скандал с Субботой, они хотят продолжить смотреть подобный формат.

Не забирайте достойный украиноязычный контент у молодежи. Дайте хороший пример выхода из ситуации. Этот контент точно лучше, чем сиськи или сраки, извините. Вы не делали ничего, что могло бы навредить людям. У каждого есть "скелет в шкафу", это жизнь…

Жаль Женю. Если он решил закрыть подкаст, то дипломов все-таки нет. И это решение как раз спасает его самого (к счастью)

Не понимаю… Нельзя оставлять "Подкаст терапию"

Вы тем самым подыгрываете авторам этих расследований. Почему кто-то хочет самоутвердиться на вашем творчестве?

Решение твое, но будто с плеча рубишь

Я просто в шоке. Хочется верить, что это шутка… Но понимаю, что нет. Надеюсь, со временем все станет на свои места и подкаст терапия будет жить.

Последний выпуск подкаста, вышедший несколько дней назад, уже набрал более 250 тысяч просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что певица Настя Каменских сделала громкое заявление о Потапе, которое еще больше озадачило поклонников. Также мы рассказывали, что певец Wellboy ушел от продюсеров: те угрожают судом.