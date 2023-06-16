Аль Пачино и Де Ниро: скандальная актриса раскритиковала позднее отцовство

Актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters

Скандальная ведущая и актриса Челси Хэндлер снова отличилась провокационной затеей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.

Об этом стало известно в ее Instagram.

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Не могут остановить себя от размножения

Хэндлер не понимает, почему звезды так отчаянно желают становиться родителями в пожилом возрасте. Сегодня стало известно, что 79-летний актер Аль Пачно стал снова отцом. Сына ему родила 29-летняя подруга. Раньше пополнение состоялось в семье актера Роберта Де Ниро.

"Эпидемия в стране, или даже не другой вирус, это гораздо хуже. Развращенные мужчины, которые не могут остановиться, чтобы не разбрасываться своим семенем. Мужчины, которые никогда не имели презерватива, который бы был не поврежден. Они не могут остановить себя от размножения", — говорит ведущая.

Роберт Де Ниро имеет 7 детей, Аль Пачино четырех, 51-летний Илон Маск отец девяти, 65-летний Алек Болдуин отец восьмерых детей.

"Конечно, Илон Маск не так стар, как Руперт Мердок или Де Ниро, ему не 89 лет, но, учитывая его характер, он может и быть", — шутит Хэндлер.

Ведущая посоветовала вышеупомянутым знаменитым мужчинам выставить себя на аукцион, из-за собственной античности.

Американская телеведущая, актриса и комик Челси Хэндлер ранее опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она изображена верхом на коне топлесс. Рядом к этому снимку смонтировано фото президента России Владимира Путина, тоже верхом на коне и тоже с голым торсом.

Также Челси Хэндлер выразила недовольство по поводу предвыборной компании Дональда Трампа привычным для себя способом – опубликовав в социальной сети очередное откровенное фото.

Напомним, актер Аль Пачино, не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который доказал бы его отцовство.

Ранее западные СМИ сообщили, что у возлюбленной Аль Пачино только меркантильный интерес. В прошлом девушка встречалась с гораздо старше себя звездами. В кавалеры Нур записывали известных музыкантов и бизнесменов.