У 83-летнего Аль Пачино родился сын: как назвали и кто мать

Актер Аль Пачино. Фото: Google

У голливудского актера Аль Пачино родился четвертый ребенок. Матерью стала его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла. У звездной парочки появился сын.



Об этом сообщает издание People.

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Это четвертый ребенок у 83-летнего Пачино, и первый общий с Альфаллах. При этом оскароносный актер никогда не был официально женат.



"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино", — сообщил изданию представитель актера Стэн Розенфилд.



Возлюбленная Аль Пачино. Фото: Google



Личная жизнь актера



Аль Пачино почти никогда не рассказывает о нем. Актер имел множество романов, среди которых был роман с кинозвездой Дайан Китон, его партнершей по фильму "Крестный отец". Начавшиеся во время съемок отношения завершились после окончания работы над второй частью трилогии.



Аль Пачино никогда не был женат на трех детей. 16 октября 1989 года преподавательница актерского мастерства Яна Террант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. Он также отец близнецов Антона Джеймса и Оливии Роуз, родившихся 25 января 2001 года. Их мать — актриса Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 годы.



Напомним, ранее мы писали, что Аль Пачино оставил дома еще тогда беременную молодую любимую и уехал на встречу с бывшей. Также мы рассказывали, что Аль Пачино заставил любимую сделать ДНК-тест.