Скандальная жена Канье Веста топлесс сходила на шоппинг

Скандальная жена Канье Уэста топлесс сходила на шоппинг
Жена Канье Уэста Бьянка Ценчори была замечена, когда прогуливалась по Италии топлесс, держа фиолетовую подушку, чтобы прикрыть грудь. Выход произошел на фоне полицейского расследования о "развратном" поведении пары.
Об этом пишет Daily Mail.
Очередной эпатажный выход
28-летняя австралийская архитектор, которая примеряла много эксцентричных нарядов с тех пор, как они с 46-летним рэпером начали встречаться в январе, вышла в колготках и без рубашки.
Бьянка держала подушку над грудью, чтобы скрыть ее от публики, когда они с Канье выходили из отеля во Флоренции ранним утром. Позже местный фотограф рассказал, что пара отправилась на шоппинг в дизайнерском магазине Marni.
Бьянку видели с подушкой, когда они с Канье наслаждались поздним ужином.
С момента прибытия пары в Италию в прошлом месяце их вид постоянно вызывал гнев у местных жителей. Пользователи социальных сетей назвали "непочтительным" такой образ в стране, которая известна своим консервативным католическим наследием.
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