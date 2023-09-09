Скандальная жена Канье Веста топлесс сходила на шоппинг

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/entertainmenttakeover_/

Жена Канье Уэста Бьянка Ценчори была замечена, когда прогуливалась по Италии топлесс, держа фиолетовую подушку, чтобы прикрыть грудь. Выход произошел на фоне полицейского расследования о "развратном" поведении пары.

Об этом пишет Daily Mail.

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28-летняя австралийская архитектор, которая примеряла много эксцентричных нарядов с тех пор, как они с 46-летним рэпером начали встречаться в январе, вышла в колготках и без рубашки.

Канье Уэст с женой. Фото: BACKGRID

Жена Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Бьянка держала подушку над грудью, чтобы скрыть ее от публики, когда они с Канье выходили из отеля во Флоренции ранним утром. Позже местный фотограф рассказал, что пара отправилась на шоппинг в дизайнерском магазине Marni.

Бьянку видели с подушкой, когда они с Канье наслаждались поздним ужином.

С момента прибытия пары в Италию в прошлом месяце их вид постоянно вызывал гнев у местных жителей. Пользователи социальных сетей назвали "непочтительным" такой образ в стране, которая известна своим консервативным католическим наследием.

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