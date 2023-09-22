Скандальная жена Канье Веста в нижнем подняла фурор среди толпы

Скандальная жена Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы
Канье Уэст и его новая жена Бьянка Ченсори вызвали большой ажиотаж. Пару заметили во время шопинга на заполненной туристами улице во Флоренции, Италия.
Об этом пишет Daily Mail.
Эпатажная пара
46-летний Уэст стал фотографировать жену, позировавшую с взволнованными местными жителями. В окружении поклонников, Ченсори продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в облегающем трико, блестящих колготках и туфлях на каблуке.
Между дублями Уэст останавливался, чтобы подкорректировать яркий наряд жены, чтобы обеспечить лучший снимок.
В руках Бьянка Ченсори держала уникальную сумочку Braccialini в форме улитки, изготовленную из старинного золота и темно-зеленой кожи за колоссальные 2035 долларов.
Получив бесчисленное количество фотографий на улице, Уэст с радостью провел Бьянку в магазин Graziella Braccialini — бренд класса люкс, основанный во Флоренции, славящийся своими кожаными изделиями.
Бьянка заинтересовалась изысканным золотым кошельком в форме солнца с блестящим золотым ремешком на цепочке.
Слухи о том, что Канье и Бьянка вместе, впервые появились в декабре, когда музыкант выпустил песню под названием "Censori Overload". Вскоре после того, как пара поженилась, Бьянка отрезала свои длинные каштановые волосы и покрасилась в блондинку. Ее выбор одежды стал все более откровенным.
Модный выбор Бьянки и публичное поведение пары вызвали проблемы с итальянцами во время их недавнего визита.
Ранее Ким Кардашьян заявила, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.