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Скандальная жена Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы

22 сентября 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальная жена Канье Веста в нижнем подняла фурор среди толпы
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Канье Уэст и его новая жена Бьянка Ченсори вызвали большой ажиотаж. Пару заметили во время шопинга на заполненной туристами улице во Флоренции, Италия.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний Уэст стал фотографировать жену, позировавшую с взволнованными местными жителями. В окружении поклонников, Ченсори продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в облегающем трико, блестящих колготках и туфлях на каблуке.

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Между дублями Уэст останавливался, чтобы подкорректировать яркий наряд жены, чтобы обеспечить лучший снимок.

В руках Бьянка Ченсори держала уникальную сумочку Braccialini в форме улитки, изготовленную из старинного золота и темно-зеленой кожи за колоссальные 2035 долларов.

Получив бесчисленное количество фотографий на улице, Уэст с радостью провел Бьянку в магазин Graziella Braccialini — бренд класса люкс, основанный во Флоренции, славящийся своими кожаными изделиями.

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Бьянка заинтересовалась изысканным золотым кошельком в форме солнца с блестящим золотым ремешком на цепочке.

Слухи о том, что Канье и Бьянка вместе, впервые появились в декабре, когда музыкант выпустил песню под названием "Censori Overload". Вскоре после того, как пара поженилась, Бьянка отрезала свои длинные каштановые волосы и покрасилась в блондинку. Ее выбор одежды стал все более откровенным.

Модный выбор Бьянки и публичное поведение пары вызвали проблемы с итальянцами во время их недавнего визита.

Ранее Ким Кардашьян заявила, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.

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