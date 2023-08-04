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Скандальная Lizzo впервые прокомментировала обвинения в домогательствах к своим танцовщицам

4 августа 2023 12:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальная Lizzo впервые прокомментировала обвинения в притязаниях к своим танцовщицам
Реперша Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Lizzo прокомментировала обвинения в домагательствах. Сразу три танцовщицы обвинили звезду в абьюзе.

Своими мыслями на этот счет Lizzo поделилась в Instagram.

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На 35-летнюю артистку подали в суд трое ее бывших танцовщиц по обвинениям в домогательствах, дискриминации и создании враждебной рабочей среды. Lizzo настаивала, что эти заявления не соответствуют действительности, и утверждала, что ее обвинителей ранее предупреждали об их собственном "ненадлежащем и непрофессиональном" поведении.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

"Эти последние несколько дней были чрезвычайно тяжелыми и невероятно разочаровывающими. Моя трудовая этика, мораль и репутация были подвергнуты сомнению. Мой характер критиковали. Обычно я решаю не отвечать на ложные обвинения, но они слишком возмутительны, чтобы на них не обращать внимания. Эти сенсационные истории пошли от бывших сотрудников, которые уже публично признались, что им говорили, что их поведение во время гастролей было несоответствующим и непрофессиональным. Как артистка я всегда была очень увлечена тем, что делаю. Я серьезно отношусь к своей музыке и своим выступлениям, потому что в конце концов я хочу представить только самое лучшее искусство, которое представляет меня и моих поклонников. Со страстью приходит тяжелый труд и высокие стандарты", говорит звезда.

По словам звезды, она очень требовательна, когда дело касается работы.

"Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не преследую цель заставить кого-то чувствовать себя некомфортно или будто они не ценятся как важная часть команды. Я здесь не для того, чтобы на меня смотрели как на жертву, но я также знаю, что я не тот злодей, которым люди и СМИ изображали меня последние несколько дней, я очень открыта относительно своей сексуальности и самовыражения, но я не могу принять или разрешить людям использовать эту открытость, чтобы выдавать меня тем, кем я не являюсь. Нет ничего, что я воспринимаю более серьезно, чем уважение, которого мы заслуживаем как женщины в мире. Я знаю, как это чувствовать, когда тебя позорят каждый день, и никогда бы не критиковала и не увольняла сотрудника из-за его веса. Мне больно, но я не позволю, чтобы хорошая работа, которую я проделала в мире, была омрачена этим. Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в это тяжелое время", поблагодарила поклонников артистка.

 

Реперша Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Поп-звезда, чье настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон, столкнулась с судебной тяжбой после того, как танцоры утверждали, что она комментировала их вес и заставляла одного прикоснуться к обнаженной исполнительнице в стрип-клубе.

Известную певицу обвинили в том, что она "приглашала членов команды поочередно касаться обнаженных исполнительниц" в амстердамском стриптиз-клубе.

Она якобы требовала "ловить фаллоимитаторы, выпущенные из половых органов артистов, и есть бананы, из их интимных мест".

35-летняя Lizzo известна своей философией бодипозитива, но ее коллеги утверждают другое.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

В другом случае истцы утверждают, что Lizzo пригласила танцоров в клуб в Париже, но не упомянула, что это было ню-кабаре. Это "шокировало" танцоров, которые сказали, что звезда "лишила их права выбора не участвовать".

Ранее суд вынес решение по громкому делу оскароносного Кевина Спейси.

Напомним, лауреат премии "Оскар" подтвердила абьюз со стороны реперши Lizzo.

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