Скандальная певица прокомментировала подозрение СБУ

Блогерша и певица Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Сегодня, 31 мая, к блогерше и певице Инны Вороновой пришла СБУ. Скандальной звезде, снимавшей и публиковавшей в соцсетях работу ПВО во время массированных обстрелов оккупантами Украины ночью 16 мая, вручили подозрение.

В своих Instastories Воронова прокомментировала уголовное производство.

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Певица опубликовала видео, на котором она под фильтрами, с улыбкой и на русском языке делится впечатлениями после визита СБУ в ее квартиру в одном из ЖК на левом берегу столицы. Воронова отметила, что она не имеет права разглашать детали, однако подписчикам она пообещала обсудить это вскоре.

Инна решила похайповать на этой ситуации. Она намекнула на то, что СБУ повысила ей охват в соцсети.

"Кто-то решил именно мне делать рекламу, а не Мишиной (актрисе Ксении Мишиной. — Ред.) и еще 30 блогерам, которые снимали видео", — сказала Воронова.

Певица имела в виду других медийных персон, также снимавших работу ПВО в столице 16 мая. Воронова пошла еще дальше и объявила о 30% скидке на рекламу.

Блогерша и певица Инна Воронова. Скриншот: Instagram/voronova.official

Пользователи соцсетей уже возмущены подобной инициативой блогерши, которая продолжает публично общаться на русском языке. Отметим, что на ее страницу в Instagram подписаны 122 тысячи фолловеров.

Скриншот: Twitter/realno_v_shotsi

Кто такая Воронова

Певица и блогешар является женой бизнесмена Юрия Чернецкого, которого арестовали за сбыт наркотиков в августе прошлого года. Воронова стала известна после того, как объявила сбор 4 млн гривен на залог мужу.

Сейчас блогерша разводится с Чернецким и планирует, по ее словам, строить жизнь без его участия.

Напомним, ранее мы писали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО. Также мы рассказывали, что украинцы массово "троллят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ.