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Скандальна співачка прокоментувала підозру СБУ

31 травня 2023 15:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скандальна співачка прокоментувала підозру СБУ
Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 31 травня, до блогерки та співачки Інни Воронової завітала СБУ. Скандальній зірці, яка знімала та публікувала в соцмережах роботу ППО під час масованих обстрілів окупантами України вночі 16 травня, вручили підозру. 

У своїх Instastories Воронова прокоментувала кримінальне провадження.

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Хайпує на обшуках

Співачка опублікувала відео, на якому вона під фільтрами, з усмішкою та російською мовою ділиться враженнями після візиту СБУ до її квартири в одному з ЖК на лівому березі столиці. Воронова зазначила, що вона не має права розголошувати деталі, втім підписникам вона пообіцяла обговорити це згодом. 

Інна вирішила похайпувати на цій ситуації. Вона натякнула на те, що СБУ підвищило їй охоплення у соцмережі. 

"Хтось вирішив саме мені робити рекламу, а не Мішиній (акторці Ксенії Мішиній. — Ред.) та ще 30 блогерам, які знімали відео", — сказала Воронова. 

Співачка мала на увазі інших медійних персон, які також знімали роботу ППО в столиці 16 травня. Воронова пішла ще далі, та оголосила про 30% знижку на рекламу. 

Блогерка та співачка Інна Воронова. Скриншот: Instagram/voronova.official

Користувачі соцмереж вже обурені подібною ініціативою блогерки, яка надалі продовжує публічно спілкуватися російською мовою. Відзначимо, що на її сторінку в Instagram підписані 122 тисячі фолловерів. 

Скриншот: Twitter/realno_v_shotsi 

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували  за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові.

Зараз блогерка розлучається з Чернецьким та планує, за її словами, будувати життя без його участі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. Також ми розповідали, що українці масово "тролять" Ані Лорак подяками за допомогу ЗСУ.

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